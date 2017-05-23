Сагинтаев одобрил новые сервисы «Правительства для граждан»

«В целом, я считаю, что необходимо поддержать все эти предложения и для этого глава государства давал поручения при создании “Правительства для граждан”, чтобы люди не бегали за справками, так как услуги оказывает государство, и эти справки нужны нам, в первую очередь. И если система работает, то необходимо нам самим внутри единой системы собрать все эти справки, которые необходимы. Сейчас показали, только 23 млн бумаг выдано по пяти видам справок. То есть, это опять же только наши госорганы, которые между собой свою работу особо не координировали», — сказал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что население, при правильном подходе к работе, хорошо оценит старания госкорпорации.

«Сейчас мы заостряли внимание на работе на местах, так как земельные участки, детские сады — это в первую очередь в регионах распределение идёт, в акиматах. Я думаю, что если мы правильно сработаем по распределению детских садов через нашу корпорацию, население будет благодарить нас, так как появится сразу же прозрачность и здесь можно уже не ходить на эту комиссию акиматовскую, и не там решать вопросы, и никаких “по телефону” не будет, и уже можно становиться на конкретный детский сад: рядом с домом можно встать, отслеживать прохождение очереди ежедневно онлайн, машина будет сама определять автоматически», — считает глава Правительства.

Премьер назвал очень важным облегчение процедуры по выдаче документов по земельным участкам, а также по выдаче паспортов.

«Здесь мы говорили ещё по выдаче паспортов, у нас в четырёх городах есть соответствующие предприятия, которые печатают паспорта — это Астана, Алматы, Актобе, Шымкент. Но, к сожалению, даже в этих городах, чтобы получить паспорт, необходимо ждать три дня. Ну, за деньги сделают за день. Значит, есть возможности. Поэтому мы приняли решение: где эти предприятия стоят, в этих четырех городах выдача паспортов будет в течение одного дня. В других городах, которые прикреплены к этим четырём, раньше если было две недели, необходимо теперь в течение одной недели обеспечить выдачу паспортов. Ну и очень важный вопрос, который связан с обязательным социальным медицинским страхованием: здесь опять же потребуется регистрация, подтверждение статуса граждан, наши граждане снова придут в ЦОНы. Я даю поручение министру и госкорпорации, чтобы ситуация, которая была зимой с регистрацией граждан, не повторилась. Мы уже знаем, как это делать, чтобы люди могли просто зарегистрироваться и получить свою услугу без всякого ажиотажа. Времени было достаточно, чтобы настроить свою работу», — сказал Сагинтаев.