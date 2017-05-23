Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей беременности
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: украинцев призвали оборвать контакты с родными из РФ
СМИ: РФ может строить военные заводы под боком США
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
20Крепостные стены XXI века
09:18 (мск), источник: УралПолит.ру

«Я свою карьеру начинал в точно таком же поселке». Куйвашев встретился с жителями Пелыма

ПЕЛЫМ, 23 мая, ИА УралПолит.Ru. Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках праймериз начал большую рабочую поездку по городам и поселкам Северного управленческого округа.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, в Пелыме 22 мая глава региона провел встречу с депутатами, руководителями предприятий и лидерами общественного мнения муниципального образования, а также встретился с жителями городского округа и выслушал предложения в программу «Пятилетка развития».

«Я понимаю ситуацию здесь, в Пелыме, и близлежащих населенных пунктах, поскольку мне хорошо известно, как они развивали и строились. Я свою карьеру начинал по северным меркам совсем недалеко — в точно таком же поселке городского типа Пойковский, где я работал главой. На мой взгляд, самое главное — решение задач по их благоустройству и вопросов о дальнейшем развитии территорий. Важно решить, как быть с дорогами, клубами, школами, как решить проблему наполнения кадрами сферы здравоохранения. Это насущные вопросы, которые, уверен, волнуют и вас. Я сегодня здесь, чтобы принять ваши предложения и взять их в работу», — заявил Евгений Куйвашев.

На встрече жители Пелыма очертили круг вопросов наиболее важных для муниципалитета. Одним из них — стало строительство нового дома культуры. Старый деревянный дом культуры здесь сгорел еще в 2008 году, и его сотрудники временно работают в небольшом здании, представленном Пелымским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Югорск».

Лидер региона дал поручения руководству муниципалитета до августа подготовить все документы для его включения в соответствующую областную программу.

Еще одним из наиболее важных вопросов стала судьба «леспромхозных» поселков, где в настоящее время нет производства и жители вынуждены ездить на работу в другие населенные пункты. Глава региона предложил местной администрации и депутатам обсудить вопрос переселения людей или реализации проектов развития поселков.

Кроме того, Евгений Куйвашев осмотрел площадку, где ведется строительство бассейна. Проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между правительством Свердловской области и ПАО «Газпром».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», о разработке программы развития региона «Пятилетка развития» Евгений Куйвашев объявил в программной статье «Переломный момент». По замыслу главы региона Евгения Куйвашева программа «Пятилетка развития» должна стать по-настоящему народной. Для этого власти вынесли ее на обсуждение жителей области, общественников и предпринимателей. Все инициативы были проанализированы и обобщены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Я свою карьеру начинал в точно таком же поселке». Куйвашев встретился с жителями Пелыма
Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Президент Филиппин Дутерте прибыл в Россию
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
Матвиенко хочет запретить участие несовершеннолетних в протестах
Бывшая жена Потанина подала к нему новый иск на 850 млрд рублей
В ГД внесен законопроект об увеличении штрафов для мигрантов
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь