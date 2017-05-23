«Я свою карьеру начинал в точно таком же поселке». Куйвашев встретился с жителями Пелыма

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, в Пелыме 22 мая глава региона провел встречу с депутатами, руководителями предприятий и лидерами общественного мнения муниципального образования, а также встретился с жителями городского округа и выслушал предложения в программу «Пятилетка развития».

«Я понимаю ситуацию здесь, в Пелыме, и близлежащих населенных пунктах, поскольку мне хорошо известно, как они развивали и строились. Я свою карьеру начинал по северным меркам совсем недалеко — в точно таком же поселке городского типа Пойковский, где я работал главой. На мой взгляд, самое главное — решение задач по их благоустройству и вопросов о дальнейшем развитии территорий. Важно решить, как быть с дорогами, клубами, школами, как решить проблему наполнения кадрами сферы здравоохранения. Это насущные вопросы, которые, уверен, волнуют и вас. Я сегодня здесь, чтобы принять ваши предложения и взять их в работу», — заявил Евгений Куйвашев.

На встрече жители Пелыма очертили круг вопросов наиболее важных для муниципалитета. Одним из них — стало строительство нового дома культуры. Старый деревянный дом культуры здесь сгорел еще в 2008 году, и его сотрудники временно работают в небольшом здании, представленном Пелымским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Югорск».

Лидер региона дал поручения руководству муниципалитета до августа подготовить все документы для его включения в соответствующую областную программу.

Еще одним из наиболее важных вопросов стала судьба «леспромхозных» поселков, где в настоящее время нет производства и жители вынуждены ездить на работу в другие населенные пункты. Глава региона предложил местной администрации и депутатам обсудить вопрос переселения людей или реализации проектов развития поселков.

Кроме того, Евгений Куйвашев осмотрел площадку, где ведется строительство бассейна. Проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между правительством Свердловской области и ПАО «Газпром».