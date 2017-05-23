Челябинские единороссы ищут кандидатов на 130 мандатов

Первые площадки стартовали 16 мая, всего до 10 июня пройдет 144 встречи кандидатов с избирателями в разных городах и селах Южного Урала.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», спикера Заксобрания области Владимира Мякуша, все площадки проходят в соответствии с графиком, утвержденным оргкомитетом.

Для предварительного голосования была избрана модель, при которой встречи кандидатов с избирателями проходят по графику в разные дни, а выборщиками могут быть все жители избирательного округа. Кандидаты выступают перед жителями со своими программами и отвечают на вопросы, затем проходит голосование.

Итоги всех площадок будут подведены на местном уровне до 11 июня.

«Предварительное голосование проводится партией “Единая Россия” в Челябинской области не первый год, за это время процедура стала известной и понятной жителям, — рассказал Владимир Мякуш. — Ее преимущество, прежде всего, в том, что люди не просто имеют возможность заранее познакомиться с теми, кто планирует прийти к управлению территорией, но и повлиять на этот процесс таким образом, чтобы выиграл тот кандидат, которому они доверяют».

По словам Владимира Мякуша, на площадках предварительного голосования звучит много вопросов, просьб, наказов от жителей. Все они фиксируются сотрудниками местных отделений Партии и поступают в региональный политсовет.

«Считаю, что предварительное голосование — это еще один эффективный способ для того, чтобы усилить работу партии “Единая Россия” по тем вопросам социально-экономического развития территорий, которые волнуют жителей Челябинской области», — резюмировал Мякуш.

Отметим, на 23 мая, прошла 41 площадка предварительного голосования в Кизильском, Ашинском, Коркинском, Сосновском, Уйском, Чесменском, Тракторозаводском, Копейском, Снежинском местных отделениях.

До конца текущей недели запланированы 42 площадки в Коркинском, Карталинском, Сосновском, Чебаркульском районном, Брединском, Металлургическом, Ленинском, Троицком районном, Еткульском, Уйском, Ашинском, Пластовском и других местных отделениях.

Всего в предварительном голосовании задействовано 27 местных отделений партии «Единая Россия», самое большое число площадок состоится в Коркинском (18), Троицком районном (13), Уйском и Карталинском (по 12), Кунашакском (11), Верхнеуральском (9) местных отделениях.

Завершатся все площадки праймериз 10 июня. Напомни, выборы органов местного самоуправления пройдут в единый день голосования 10 сентября. Всего будет разыграно в регионе 130 мандатов.