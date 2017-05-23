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09:49 (мск), источник: Sputnik.md

Таможенники Приднестровья нашли новый способ привлечения инвесторов

Таможенный комитет Приднестровья расширил спектр предоставляемой на сайте ведомства информации, которая дает более широкое понимание ситуации по внешнеэкономической деятельности региона.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 23 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. Государственный таможенный комитет Приднестровья расширил спектр статистических данных, доступных всем на бесплатной основе на сайте ведомства, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу ГТК.

«В разделе сайта “Статистика ВЭД” представлены данные общего внешнего товарооборота Приднестровья, а также в разрезе стран с указанием доли в общих объемах импорта и экспорта», — сообщает пресс-служба.

В данном разделе будет организован архив статистических данных, благодаря которому можно осуществить максимально объективный анализ внешнеэкономической деятельности Приднестровья.

Заинтересованные лица найдут там не только конкретные цифры, процентное соотношение, но и размещенные для наглядности графики.

По мнению руководства ГТК, такая открытость в сфере таможенной статистики заинтересует и потенциальных инвесторов, стремящихся узнать о Приднестровье как можно больше объективной информации.

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