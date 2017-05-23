Президент Молдовы выразил соболезнования родным погибших при теракте в Манчестере

— Это одна из самых страшных болезней современности, с которой необходимо бороться сообща. Выражаю глубокие соболезнования британскому народу и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — добавил Президент РМ.

Взрыв на стадионе Манчестер Арена прогремел вечером 22мая во время концерта певицы Арианы Гранде, его жертвами стали 19 человек. По уточненным данным, число пострадавших составляет 59 человек.