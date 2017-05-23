Президент Молдовы выразил соболезнования родным погибших при теракте в Манчестере

— Это одна из самых страшных болезней современности, с которой необходимо бороться сообща. Выражаю глубокие соболезнования британскому народу и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — добавил Президент РМ.
Взрыв на стадионе Манчестер Арена прогремел вечером 22мая во время концерта певицы Арианы Гранде, его жертвами стали 19 человек. По уточненным данным, число пострадавших составляет 59 человек.
По свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел уже после окончания концерта, когда люди покидали свои места и направлялись к выходу. По данным полиции, взрыв произошел в фойе стадиона. Взрыв мог произвести террорист-смертник, сообщало ранееReutersсо ссылкой на источники.
Как передавала радиостанцияBBC, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования родственникам погибших и тем, кто пострадал от инцидента, который расценивается полицией как ужасный террористический акт. Мы работает над тем, чтобы установить все детали произошедшего, говорилось в ее заявлении.