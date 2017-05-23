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09:36 (мск), источник: Noi.md

Заявление: РМ должна учитывать рекомендации Венецианской комиссии

Рекомендации Венецианской комиссии в отношении реформы избирательной системы в Республике Молдова должны быть учтены властями, чтобы в дальнейшем принять сбалансированное решение.

Источник: Noi.md

Об этом заявил евродепутат Анди Кристя вчера, 22 мая, на пресс-конференции после четвёртого заседания Парламентского комитета по ассоциации Европейский союз — Республика Молдова, передает IPN.

Анди Кристя, который является и сопредседателем Парламентского комитета по ассоциации со стороны Европейского парламента заявил, что Европейский союз не может быть на чьей-то стороне в том, что касается изменений, которые предлагаются в избирательной системе страны. Евродепутат отметил перенос предоставления Европарламентом помощи в 100 млн. евро для Республики Молдова до представления Венецианской комиссией заключения по проекту внесения изменений в Кодекс о выборах. «Я убежден, что в результате мудрых решений, которых Кишинев примет после того, как Венецианская комиссия выскажет свое мнение и решения, эта важная макрофинансовая помощь не будет задержана на уровне Европейского союза», — сказал Анди Кристя.

Сопредседатель Парламентского комитета по ассоциации со стороны Республики Молдова, депутат Михай Гимпу сказал, что в Кишиневе обсуждение предложений по внесению изменений в Кодекс о выборах были остановлены до прибытия Венецианской комиссии. «Тогда будет принято решение по изменениям. Да, мы суверенное государство, но у нас есть некоторые обязательства перед Европейским парламентом. Не все вещи делаются так, как того желают некоторые. Зависит от времени, от подготовки общества и дискуссий с гражданским обществом. Посмотрим заключение Венецианской комиссии. Рекомендации должны быть тщательно обсуждены с гражданским обществом, с непарламентскими партиями», — уточнил Михай Гимпу.

В июне должно быть опубликовано заключение Венецианской комиссии относительно предложенных двумя политическими партиями изменений в избирательной системе Республики Молдова. ДПМ хочет введения голосования по одномандатным округам, а ПСРМ настаивает на инициативе президента Республики Молдова Игоря Додона о введении смешанной системы голосования. Обе законодательные инициативы были объединены в начале мая в один законопроект.

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