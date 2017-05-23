Заявление: РМ должна учитывать рекомендации Венецианской комиссии
Рекомендации Венецианской комиссии в отношении реформы избирательной системы в Республике Молдова должны быть учтены властями, чтобы в дальнейшем принять сбалансированное решение.
Рекомендации Венецианской комиссии в отношении реформы избирательной системы в Республике Молдова должны быть учтены властями, чтобы в дальнейшем принять сбалансированное решение.
Об этом заявил евродепутат Анди Кристя вчера, 22 мая, на
Анди Кристя, который является и сопредседателем Парламентского комитета по ассоциации со стороны Европейского парламента заявил, что Европейский союз не может быть на
Сопредседатель Парламентского комитета по ассоциации со стороны Республики Молдова, депутат Михай Гимпу сказал, что в Кишиневе обсуждение предложений по внесению изменений в Кодекс о выборах были остановлены до прибытия Венецианской комиссии. «Тогда будет принято решение по изменениям. Да, мы суверенное государство, но у нас есть некоторые обязательства перед Европейским парламентом. Не все вещи делаются так, как того желают некоторые. Зависит от времени, от подготовки общества и дискуссий с гражданским обществом. Посмотрим заключение Венецианской комиссии. Рекомендации должны быть тщательно обсуждены с гражданским обществом, с непарламентскими партиями», — уточнил Михай Гимпу.
В июне должно быть опубликовано заключение Венецианской комиссии относительно предложенных двумя политическими партиями изменений в избирательной системе Республики Молдова. ДПМ хочет введения голосования по одномандатным округам, а ПСРМ настаивает на инициативе президента Республики Молдова Игоря Додона о введении смешанной системы голосования. Обе законодательные инициативы были объединены в начале мая в один законопроект.