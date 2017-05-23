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12:14 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Депутат Мосгордумы предложила ввести налог на фаст-фуд

Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова предложила ввести специальный налог для производителей фаст-фуда. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

Источник: AP 2017

«Запретами ничего не сделаешь. Вот если на фаст-фуд налоги вводить. Я думаю, что в Москве мы на него не введем, но федеральный налог, если министерство здравоохранения это сочтет. Здесь только таким образом можно действовать», — сказала Стебенкова.

Представляете, сколько Макдональдс пытаются запретить. Ничего ни у кого не получается. Только разъяснительная работа плюс какие-то экономические моменты.
Людмила Стебенкова
Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья
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По мнению депутата, вопрос введения налога для производителей фаст-фуда должен быть изучен. «Надо, конечно, подумать на эту тему, анализировать. Хотя, вы понимаете, что в условиях экономического кризиса сейчас будут кричать, что мы душим малый бизнес. Но это вопрос дискутабельный», — сказала она.

Депутат напомнила о действующем в день празднования школьного выпускного в Парке Горького ограничении на продажу на его территории фаст-фуда, но по ее мнению, полный запрет на продажу фаст-фуда в городе ввести не получится.

«Слава Богу, что на выпускном запрещают, и это хорошо. У них у самих (в департаменте образования Москвы — прим. Агентства “Москва”) существует клише, согласно которому они это и так делают. Они сами все прекрасно понимают. Они это одобряют. Они также как и мы заложники ситуации, поэтому выходят из нее соответствующим образом», — сказала Стебенкова.

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