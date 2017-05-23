Депутат Мосгордумы предложила ввести налог на фаст-фуд
Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова предложила ввести специальный налог для производителей
Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова предложила ввести специальный налог для производителей
«Запретами ничего не сделаешь. Вот если на
Представляете, сколько Макдональдс пытаются запретить. Ничего ни у кого не получается. Только разъяснительная работа плюс какие-то экономические моменты.
По мнению депутата, вопрос введения налога для производителей
Депутат напомнила о действующем в день празднования школьного выпускного в Парке Горького ограничении на продажу на его территории
«Слава Богу, что на выпускном запрещают, и это хорошо. У них у самих (в департаменте образования Москвы — прим. Агентства “Москва”) существует клише, согласно которому они это и так делают. Они сами все прекрасно понимают. Они это одобряют. Они также как и мы заложники ситуации, поэтому выходят из нее соответствующим образом», — сказала Стебенкова.