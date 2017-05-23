Сергей Матлин покинул пост директора департамента культуры Приморья

Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.

Один из самых сложных департаментов Приморской администрации вновь остался без руководителя. Сергей Матлин покидает пост директора департамента культуры, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на информированный источник.

Сергей Матлин с 15 мая находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию. Назначен он был на эту должность приказом губернатора 19 декабря 2016 года.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, временно исполняющей обязанности главы департамента назначена Анна Гоголева.

За короткое время работы в качестве главы департамента культуры, Сергей Матлин успел не только начать подготовку культурной программы ВЭФ, но и стать фигурантом дела об административном правонарушении.

«Вчера мне прилетело “письмо счастья” — постановление о назначении мне административного наказания. За нарушение законодательства о госзакупках. Штраф — 5 тысяч рублей. Честно говоря, не ведал до сих пор, что один директор департамента может штрафовать другого», — написал Матлин на своей странице 5 мая.

Напомним, что ранее эту должность занимала Анна Алеко (ныне директор Приморской краевой филармонии), которая также ушла с поста директора департамента культуры в конце 2015 года. После чего исполняющим обязанности в течение года был один из работников департамента Максим Бурдело.

Справка: Сергей Валерьевич Матлин родился 8 июля 1965 года в Ленинграде. С 1972 года проживает в Приморском крае. Женат, воспитывает двух сыновей. В 1988 году окончил Владивостокский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». С момента создания в 1996 году и в дальнейшем на протяжении 12 лет руководил Советом краевой молодежной общественной организации «Приморский КВН». Был директором и автором сборной команды КВН города Владивостока, а также директором и ведущим Дальневосточной лиги Международного Союза КВН и Приморской лиги КВН. В течение последних 30 лет участвовал в создании и организации целого ряда других творческих проектов различного уровня — проекта «Comedy Club Vlad Style», фестивалей и конкурсов, в том числе детских и молодежных. С 2011 по 2016 год работал в Дальневосточном федеральном университете. Сначала директором Творческого центра, а затем заместителем проректора по учебной и воспитательной работе. Руководил исполнительными дирекциями федеральных молодежных и творческих проектов, проходивших в Приморье в последние годы: 53-й Всероссийский слёт студенческих отрядов, XXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» и Летний кубок КВН.