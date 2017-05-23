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10:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сергей Матлин покинул пост директора департамента культуры Приморья

Исполняющим обязанности назначена его заместитель Анна Гоголева.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.

Один из самых сложных департаментов Приморской администрации вновь остался без руководителя. Сергей Матлин покидает пост директора департамента культуры, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на информированный источник.

Сергей Матлин с 15 мая находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию. Назначен он был на эту должность приказом губернатора 19 декабря 2016 года.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, временно исполняющей обязанности главы департамента назначена Анна Гоголева.

За короткое время работы в качестве главы департамента культуры, Сергей Матлин успел не только начать подготовку культурной программы ВЭФ, но и стать фигурантом дела об административном правонарушении.

«Вчера мне прилетело “письмо счастья” — постановление о назначении мне административного наказания. За нарушение законодательства о госзакупках. Штраф — 5 тысяч рублей. Честно говоря, не ведал до сих пор, что один директор департамента может штрафовать другого», — написал Матлин на своей странице 5 мая.

Напомним, что ранее эту должность занимала Анна Алеко (ныне директор Приморской краевой филармонии), которая также ушла с поста директора департамента культуры в конце 2015 года. После чего исполняющим обязанности в течение года был один из работников департамента Максим Бурдело.

Справка: Сергей Валерьевич Матлин родился 8 июля 1965 года в Ленинграде. С 1972 года проживает в Приморском крае. Женат, воспитывает двух сыновей. В 1988 году окончил Владивостокский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». С момента создания в 1996 году и в дальнейшем на протяжении 12 лет руководил Советом краевой молодежной общественной организации «Приморский КВН». Был директором и автором сборной команды КВН города Владивостока, а также директором и ведущим Дальневосточной лиги Международного Союза КВН и Приморской лиги КВН. В течение последних 30 лет участвовал в создании и организации целого ряда других творческих проектов различного уровня — проекта «Comedy Club Vlad Style», фестивалей и конкурсов, в том числе детских и молодежных. С 2011 по 2016 год работал в Дальневосточном федеральном университете. Сначала директором Творческого центра, а затем заместителем проректора по учебной и воспитательной работе. Руководил исполнительными дирекциями федеральных молодежных и творческих проектов, проходивших в Приморье в последние годы: 53-й Всероссийский слёт студенческих отрядов, XXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» и Летний кубок КВН.

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