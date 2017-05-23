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10:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Борис Ступницкий стал председателем нового созыва Общественной палаты Приморья

Его заместителем избран Валерий Яшин.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.

Председателем нового созыва Общественной палаты Приморья избран Борис Ступницкий. Первое заседание нового состава Общественной палаты Приморья состоялось сегодня, 23 мая. Участие в нем принял губернатор края Владимир Миклушевский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава региона пожелал новому составу Общественной палаты Приморья успешной и плодотворной работы, отметив, что за три года работы первого состава реализованы важные инициативы в области межнациональных отношений, экологии, здравоохранения, культуры, образования, противодействия коррупции.

«Через экспертизу Общественной палаты проходят самые важные законопроекты. Сегодня Общественная палата — площадка для диалога между гражданами и властью. Ваша задача — помочь власти выявить актуальные проблемы и предложить действенные механизмы для их решения. Я и мои заместители всегда готовы помочь вам», — подчеркнул губернатор.

В ходе первого оргзаседания избран председатель нового состава Общественной палаты Приморья, его заместители и председатели отраслевых комиссий.

Председателем Общественной палаты единогласно избран Борис Ступницкий, его заместителем — Валерий Яшин. Председатели общественных комиссий: по общественному контролю — Валерий Яшин, по этике и регламенту — Владимир Богомолов, по содействию экономическому развитию — Юлия Пак, по качеству жизни и социальному развитию — Денис Григорьев, по развитию человеческого потенциала — Владимир Макаров, по экологической безопасности и природопользованию — Валентин Лабонин, по защите прав и свобод граждан — Алексей Буяков, по развитию гражданского общества — Вероника Муза.

Напомним, в Приморском крае закон об Общественной палате появился в 2013 году по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского. А уже в 2014 году сформирован первый созыв палаты, ставшей главной площадкой для координации действий институтов гражданского общества в регионе.

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