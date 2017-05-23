Борис Ступницкий стал председателем нового созыва Общественной палаты Приморья

Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.

Председателем нового созыва Общественной палаты Приморья избран Борис Ступницкий. Первое заседание нового состава Общественной палаты Приморья состоялось сегодня, 23 мая. Участие в нем принял губернатор края Владимир Миклушевский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава региона пожелал новому составу Общественной палаты Приморья успешной и плодотворной работы, отметив, что за три года работы первого состава реализованы важные инициативы в области межнациональных отношений, экологии, здравоохранения, культуры, образования, противодействия коррупции.

«Через экспертизу Общественной палаты проходят самые важные законопроекты. Сегодня Общественная палата — площадка для диалога между гражданами и властью. Ваша задача — помочь власти выявить актуальные проблемы и предложить действенные механизмы для их решения. Я и мои заместители всегда готовы помочь вам», — подчеркнул губернатор.

В ходе первого оргзаседания избран председатель нового состава Общественной палаты Приморья, его заместители и председатели отраслевых комиссий.

Председателем Общественной палаты единогласно избран Борис Ступницкий, его заместителем — Валерий Яшин. Председатели общественных комиссий: по общественному контролю — Валерий Яшин, по этике и регламенту — Владимир Богомолов, по содействию экономическому развитию — Юлия Пак, по качеству жизни и социальному развитию — Денис Григорьев, по развитию человеческого потенциала — Владимир Макаров, по экологической безопасности и природопользованию — Валентин Лабонин, по защите прав и свобод граждан — Алексей Буяков, по развитию гражданского общества — Вероника Муза.

Напомним, в Приморском крае закон об Общественной палате появился в 2013 году по инициативе губернатора Приморья Владимира Миклушевского. А уже в 2014 году сформирован первый созыв палаты, ставшей главной площадкой для координации действий институтов гражданского общества в регионе.