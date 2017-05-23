Фусу хочет запретить бесплатные учебники в школе

В феврале этого года, по инициативе Партии социалистов, Конституционный суд постановил, что начальное и среднее образование в Молдове является обязательным и бесплатным. Поэтому сбор с учеников плату за учебные пособия является незаконным.
В статье 41, пункте 4 Кодекса об образовании, сказано, что учащиеся VXII классов обеспечиваются учебниками по арендной схеме, утвержденной Министерством просвещения, уточнив, что с 5 по 9 классы включительно учебники должны быть бесплатными.
Министерство просвещения, в свою очередь, выступило с отрицательным заключением по поводу инициативы депутатов Партии социалистов об обязательном обеспечении учащихся с 5 по 9 классы бесплатными учебниками.
В данном смысле отмечаем, что в настоящее время центральная местная власть, имеющая компетенции в данной отрасли, находится в процессе разработки проекта по изменению Кодекса об образовании, который включает в себя, в том числе, обеспечение школьными учебниками. В контексте вышесказанного, данная инициатива не может быть поддержана, — говорится в заключении министерства.
Это означает, что Фусу не считает нужным соблюдать решение Конституционного суда Молдовы. Документ будут обсуждать на заседании правительства, которое состоится в эту среду, 24 мая.
Отметим, что последние реформы Фусу вызвали бурю негодования в обществе. Ее реформы заставляют людей все чаще выходить на протесты. Вспомнить хотя бы вчерашний протест родителей, которые выступили за отмену 42 -дневных каникулах в детсадах или массовые протесты учителей, которые требуют повышения зарплаты.
Actualitati.md напоминает, что ранее благодаря усилиям ПСРМ все молдавские школьники получают учебники бесплатно.
Родители не должны платить за аренду школьных учебников для своих чад. Такое решение 16 февраля вынес Конституционный Суд (КС) в ответ на оспаривание Кодекса об образовании, которое подали депутаты-социалисты Василе Боля и Владимир Односталко.