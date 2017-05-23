Фусу хочет запретить бесплатные учебники в школе

В статье 41, пункте 4 Кодекса об образовании, сказано, что учащиеся VXII классов обеспечиваются учебниками по арендной схеме, утвержденной Министерством просвещения, уточнив, что с 5 по 9 классы включительно учебники должны быть бесплатными.

В феврале этого года, по инициативе Партии социалистов, Конституционный суд постановил, что начальное и среднее образование в Молдове является обязательным и бесплатным. Поэтому сбор с учеников плату за учебные пособия является незаконным.

Министерство просвещения, в свою очередь, выступило с отрицательным заключением по поводу инициативы депутатов Партии социалистов об обязательном обеспечении учащихся с 5 по 9 классы бесплатными учебниками.

В данном смысле отмечаем, что в настоящее время центральная местная власть, имеющая компетенции в данной отрасли, находится в процессе разработки проекта по изменению Кодекса об образовании, который включает в себя, в том числе, обеспечение школьными учебниками. В контексте вышесказанного, данная инициатива не может быть поддержана, — говорится в заключении министерства.

Это означает, что Фусу не считает нужным соблюдать решение Конституционного суда Молдовы. Документ будут обсуждать на заседании правительства, которое состоится в эту среду, 24 мая.

Отметим, что последние реформы Фусу вызвали бурю негодования в обществе. Ее реформы заставляют людей все чаще выходить на протесты. Вспомнить хотя бы вчерашний протест родителей, которые выступили за отмену 42 -дневных каникулах в детсадах или массовые протесты учителей, которые требуют повышения зарплаты.

Actualitati.md напоминает, что ранее благодаря усилиям ПСРМ все молдавские школьники получают учебники бесплатно.