Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
Певица прокомментировала взрыв на ее концерте в Манчестере
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею
Знарок останется главным тренером сборной России
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: вертолеты РФ могут «огрызнуться» ракетой с дальностью 260 км
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8«Суперлюди» Японии
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
09:57 (мск), источник: Actualitati.md

Фусу хочет запретить бесплатные учебники в школе

Конституционный суд постановил, что ученики с 5 по 9 классы будут освобождены от оплаты аренды учебников. Однако, с этим решением категорически не согласна министр просвещения Корина Фусу. Она считает, что родители учеников должны в обязательном порядке оплачивать аренду учебников для своих детей.

Источник: Actualitati.md

В феврале этого года, по инициативе Партии социалистов, Конституционный суд постановил, что начальное и среднее образование в Молдове является обязательным и бесплатным. Поэтому сбор с учеников плату за учебные пособия является незаконным.

В статье 41, пункте 4 Кодекса об образовании, сказано, что учащиеся VXII классов обеспечиваются учебниками по арендной схеме, утвержденной Министерством просвещения, уточнив, что с 5 по 9 классы включительно учебники должны быть бесплатными.

Читайте также
Родители обратились к Фусу: Не экономьте на наших детях

Министерство просвещения, в свою очередь, выступило с отрицательным заключением по поводу инициативы депутатов Партии социалистов об обязательном обеспечении учащихся с 5 по 9 классы бесплатными учебниками.

В данном смысле отмечаем, что в настоящее время центральная местная власть, имеющая компетенции в данной отрасли, находится в процессе разработки проекта по изменению Кодекса об образовании, который включает в себя, в том числе, обеспечение школьными учебниками. В контексте вышесказанного, данная инициатива не может быть поддержана, — говорится в заключении министерства.

Это означает, что Фусу не считает нужным соблюдать решение Конституционного суда Молдовы. Документ будут обсуждать на заседании правительства, которое состоится в эту среду, 24 мая.

Отметим, что последние реформы Фусу вызвали бурю негодования в обществе. Ее реформы заставляют людей все чаще выходить на протесты. Вспомнить хотя бы вчерашний протест родителей, которые выступили за отмену 42 -дневных каникулах в детсадах или массовые протесты учителей, которые требуют повышения зарплаты.

Actualitati.md напоминает, что ранее благодаря усилиям ПСРМ все молдавские школьники получают учебники бесплатно.

Родители не должны платить за аренду школьных учебников для своих чад. Такое решение 16 февраля вынес Конституционный Суд (КС) в ответ на оспаривание Кодекса об образовании, которое подали депутаты-социалисты Василе Боля и Владимир Односталко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Бельцах задержали банду домушников
Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
В России разработают инструкцию по изъятию детей из семей
Американец признался в попытке продать РФ секретную информацию
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет (фото) До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь