Порошенко выразил соболезнования в связи со взрывом в Манчестере

«Шокирован известием о теракте в Манчестере. Строго осуждаю любые акты терроризма. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших. Украина вместе с Британией в эти трагические времена», — написал Порошенко.

Напомним, вчера вечером в Манчестере (Великобритания) во время концерта прогремело два взрыва, в результате чего погибли 22 человека, еще 59 ранены. Бомбы, которые взорвались во время концерта, были начинены поражающими элементами. Среди погибших есть дети. Британская полиция квалифицировала произошедшее как теракт. По предварительным данным, теракт мог устроить смертник, ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.