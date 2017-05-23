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09:53 (мск), источник: РБК - Украина

Порошенко выразил соболезнования в связи со взрывом в Манчестере

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со взрывом в Манчестере. Об этом написал в своем Twitter.

Источник: AP 2017

«Шокирован известием о теракте в Манчестере. Строго осуждаю любые акты терроризма. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших. Украина вместе с Британией в эти трагические времена», — написал Порошенко.

Напомним, вчера вечером в Манчестере (Великобритания) во время концерта прогремело два взрыва, в результате чего погибли 22 человека, еще 59 ранены. Бомбы, которые взорвались во время концерта, были начинены поражающими элементами. Среди погибших есть дети. Британская полиция квалифицировала произошедшее как теракт. По предварительным данным, теракт мог устроить смертник, ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнование в связи с инцидентом и инициировала проведение заседания чрезвычайного комитета. Кроме того, политические партии Великобритании, которые участвуют в предвыборной гонке, приостановили свою агитационную кампанию.

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