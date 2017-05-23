Дождались: мэрии Екатеринбурга вернули градполномочия
Но не все.
Но не все.
Свердловские власти вернут Екатеринбургу часть отнятых в 2015 году градостроительных полномочий. Поправки в соответствующий областной закон были приняты 23 мая в первом чтении на заседании областного Заксобрания. Окончательное решение будет принято сегодня. В свете последних событий вероятность блокировки законопроекта маловероятна.
Речь идет о возврате двух из шести полномочий: по утверждению документации по планировке территории и правил землепользования и застройки Екатеринбурга. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года. За поправки высказались 39 депутатов при 3 воздержавшихся. Последние — члены фракции «Справедливой России», недовольные тем, что полномочия городу возвращаются частично, а не целиком.
Выступая в прениях, представитель СР Андрей Жуковский попросил докладчика,
«Я не считаю, что это была ошибка, так как закон не был нарушен, — парировал
Однако, по мнению депутата Евгения Зяблицева, на возвращении только двух полномочий останавливаться нельзя: «Нужно вернуть также полномочия по развитию застроенных территорий». «Мы подождем реакции строительного сообщества на изменения, после чего пойдем следующим этапом», — пояснил Тунгусов, не уточнив, в чем будет заключаться следующий шаг.