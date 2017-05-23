Омские депутаты приготовили всего четыре вопроса губернатору Назарову

Сегодня, 23 мая на пленарном заседании Заксобрания Омской области в разделе «Разное» рассматривались вопросы депутатов у губернатору Виктору Назарову.

Но оказалось, что парламентарии не воспользовались эксклюзивным правом пообщаться с главой региона, пусть и в письменной форме. Всего четыре вопроса подготовили главе Омской области.

На это обратил внимание спикер Владимир Варнавский.

— Все фракции очень пассивны. Четыре вопроса, лучше не передавать, — посмеялся Варнавский.

Причина такого удивительного безмолвия политических фракций не ясна.

Но отметим, что на встрече губернатора с бизнесом на минувшей неделе предприниматели также не нашли актуальных вопросов. Единичные выступления не в счет.