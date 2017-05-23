Омские депутаты приготовили всего четыре вопроса губернатору Назарову
Спикер Заксобрания Владимир Варнавский раскритиковал коллег за пассивность.
Спикер Заксобрания Владимир Варнавский раскритиковал коллег за пассивность.
Сегодня, 23 мая на пленарном заседании Заксобрания Омской области в разделе «Разное» рассматривались вопросы депутатов у губернатору Виктору Назарову.
Но оказалось, что парламентарии не воспользовались эксклюзивным правом пообщаться с главой региона, пусть и в письменной форме. Всего четыре вопроса подготовили главе Омской области.
На это обратил внимание спикер Владимир Варнавский.
— Все фракции очень пассивны. Четыре вопроса, лучше не передавать, — посмеялся Варнавский.
Причина такого удивительного безмолвия политических фракций не ясна.
Но отметим, что на встрече губернатора с бизнесом на минувшей неделе предприниматели также не нашли актуальных вопросов. Единичные выступления не в счет.