Мэр Омска за год получил 5,7 млн рублей
По итогам 2016 года мэр Омска Вячеслав Двораковский заработал 5,7 млн, что меньше его прошлогоднего дохода на 400 тысяч рублей — в 2015 году градоначальник задекларировал 6,1 млн рублей.
По итогам 2016 года мэр Омска Вячеслав Двораковский заработал 5,7 млн, что меньше его прошлогоднего дохода на 400 тысяч рублей — в 2015 году градоначальник задекларировал 6,1 млн рублей.
Супруге мэра Валентине Двораковской же удалось заработать больше, чем годом ранее — 237 тысяч рублей против 191 тысячи в 2015 году.
В собственности мэра изменений не произошло — он