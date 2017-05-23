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10:32 (мск), источник: СуперОмск

Мэр Омска за год получил 5,7 млн рублей

По итогам 2016 года мэр Омска Вячеслав Двораковский заработал 5,7 млн, что меньше его прошлогоднего дохода на 400 тысяч рублей — в 2015 году градоначальник задекларировал 6,1 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Супруге мэра Валентине Двораковской же удалось заработать больше, чем годом ранее — 237 тысяч рублей против 191 тысячи в 2015 году.

В собственности мэра изменений не произошло — он по-прежнему является владельцем автомобиля Nissan Patrol, снегохода и прицепа, а также двух домов площадью 284,6 и 40,8 кв. метров и трех земельных участков площадью по 2403, 944 и 985 «квадратов». У Валентины Двораковской остались автомобиль Volkswagen Tiguan, дом и участок в совместной собственности с супругом.

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