Лукашенко поручил переформатировать белорусский спорт

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым в самые короткие сроки переформатировать спортивную отрасль. Как ранее сообщал Sputnik, об этом глава государства заявил во вторник на встрече с главой Администрации президента Натальей Кочановой, в ходе которой президент заявил о необходимости оптимизации госаппарата и велел к Олимпийскому собранию, которое намечено на 30 мая, завершить переформатирование спортивной отрасли. «Вопрос переформатирования спорта. Особенно кадров. Притом не только федераций, но и государственных структур, Минспорта и так далее. Здесь когда мы закончим? Желательно, чтобы мы к 30 мая закончили этот процесс. Потому что на этот день, как я понимаю, назначено олимпийское собрание», — сказал глава государства.

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Он поручил Кочановой подготовить к этой дате аналитические материалы о тех процессах, которые сегодня происходят в спортивной отрасли. Спорт — это главнейшая идеология Глава государства отметил, что считает спортивную сферу главным идеологическим вопросом в государстве. «Я этот вопрос вам поручаю для контроля, потому что это главный идеологический вопрос. Мы никогда этого не скрывали. Главнейшая идеология — это спорт. Соревнования спортивные смотрят миллионы. Это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо — это воодушевляет», — сказал Лукашенко, поясняя свою точку зрения. Реформы назревали давно Лукашенко не впервые заявляет о необходимости глобальных реформ в управлении спортивной отраслью. Так, 9 мая, комментируя провал белорусской хоккейной команды на Чемпионате мира в Париже, Лукашенко заявил, что «в хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал». «Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта. Поэтому отрегулируем», — сказал глава государства.

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