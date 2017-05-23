Лукашенко поручил переформатировать белорусский спорт
По мнению президента, нуждается в обновлении не только кадровый состав профессиональных федераций, но и соответствующие органы госуправления.
По мнению президента, нуждается в обновлении не только кадровый состав профессиональных федераций, но и соответствующие органы госуправления.
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым в самые короткие сроки переформатировать спортивную отрасль.
Как ранее сообщал Sputnik, об этом глава государства заявил во вторник на встрече с главой Администрации президента Натальей Кочановой, в ходе которой президент заявил о необходимости оптимизации госаппарата и велел к Олимпийскому собранию, которое намечено на 30 мая, завершить переформатирование спортивной отрасли.
«Вопрос переформатирования спорта. Особенно кадров. Притом не только федераций, но и государственных структур, Минспорта и так далее. Здесь когда мы закончим? Желательно, чтобы мы к 30 мая закончили этот процесс. Потому что на этот день, как я понимаю, назначено олимпийское собрание», — сказал глава государства.
Он поручил Кочановой подготовить к этой дате аналитические материалы о тех процессах, которые сегодня происходят в спортивной отрасли.
Спорт — это главнейшая идеология
Глава государства отметил, что считает спортивную сферу главным идеологическим вопросом в государстве.
«Я этот вопрос вам поручаю для контроля, потому что это главный идеологический вопрос. Мы никогда этого не скрывали. Главнейшая идеология — это спорт. Соревнования спортивные смотрят миллионы. Это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо — это воодушевляет», — сказал Лукашенко, поясняя свою точку зрения.
Реформы назревали давно
Лукашенко не впервые заявляет о необходимости глобальных реформ в управлении спортивной отраслью.
Так, 9 мая, комментируя провал белорусской хоккейной команды на Чемпионате мира в Париже, Лукашенко заявил, что «в хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал».
«Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы
Свою точку зрения и нацеленность на реформы президент подтвердил через несколько дней — 12 мая, когда давал согласие на назначение Сергея Репкина ректором Белорусского госуниверситета физкультуры. Тогда Лукашенко отметил, что в Беларуси начинается «капитальная встряска» всей спортивной сферы.
После этого ряд спортивных федераций сменили своих руководителей, там прошли внеочередные конференции.
«Довесок» для Шапиро
Примечательно, что в эти же дни ушел в отставку с поста главы федерации хоккея Игорь Рачковский.
На минувшем Чемпионате мира по хоккею Рачковский после четырех поражений белорусской команды подряд заявил, что подаст в отставку в случае вылета сборной из элитного дивизиона. Однако Беларусь сохранила место в топ-16, заняв 13-е итоговое место. Тем не менее, 20 мая стало известно, что Рачковский на
Очевидно, что ему и предстоит принимать в Минске чемпионат мира по хоккею в 2021 году.
Как заявил во вторник Лукашенко, на этом посту Шапиро предстоит провести большую работу, начинать которую нужно уже сейчас.
«Недавно избрали Семена Шапиро руководителем федерации. Ему надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение.
Президент заметил, что иногда возникают вопросы по назначению губернаторов, но кадровый процесс — непрерывный, и власть не будет на этом останавливаться.