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12:12 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Власти Москвы заявили об отсутствии пригласительных билетов к мощам Николая Чудотворца

Никаких пригласительных билетов для желающих поклониться мощам святителя Николая Чудотворца в обход очереди не существует, заявил журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Источник: РИА "Новости"

«Многие спрашивают, как можно быстрее попасть к мощам. Важно сказать о том, что никаких отдельных пригласительных билетов, никаких льготных очередей не было и не будет. Поэтому людям официально сообщено о том, где начинается очередь», — сказал Сучков.

Он отметил, что исключения делаются только для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и родителей с грудными детьми. «В очередях работают медицинские бригады, волонтеры и социальные патрули, которые способствуют комфортному пребыванию в очереди инвалидов. Особенно мы обращаем внимание на инвалидов с опорно-двигательной системой. Для них социальный патруль открыл немного другой доступ к мощам, но это не мешает очереди, и через социальный патруль проходят люди на костылях и колясках. И естественно мы не могли не предоставить такую возможность для родителей с грудным ребенком. Больше никакие другие группы отдельно не проходят», — сказал Сучков.

В свою очередь, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков добавил, что для посещения святыни у паломников есть еще более 50 дней.

Мы просим транслировать людям правильное понимание времени, так как мощи здесь будут находиться более 50 дней. И можно подождать неделю или две, необязательно идти в первые дни.
Александр Волков
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник

Ранее Сучков сообщил журналистам, что в первый день открытого доступа к святыне в храме Христа Спасителя поклонились 18,6 тыс. человек.

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Часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из базилики итальянского города Бари в Россию. С 22 мая по 12 июля для поклонения мощам можно будет посетить храм Христа Спасителя. Затем святыню доставят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, после чего мощи вернутся в Италию. Под их перевозку был выделен специальный самолет, а на художественно-производственном предприятии Русской православной церкви «Софрино» изготовили саркофаг весом более 40 кг.

Православные отмечают перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари 22 мая.

Святитель Николай является одним из самых почитаемых у православных, а также пользуется уважением у представителей других конфессий. Он считается покровителем мореплавателей. Согласно жизнеописанию святителя, он, путешествуя из Миры в Александрию, воскресил моряка, разбившегося насмерть во время шторма. Другого моряка Чудотворец спас на обратном пути и взял его с собой в церковь. Кроме того, по преданию, святитель тайно подарил три мешка с золотом отцу трех дочерей, который за неимением приданого для детей, хотел продать их в рабство. Первый мешок приземлился в чулок, который сушился рядом с огнем, отсюда произошел обычай вывешивать носки для подарков от Санта-Клауса.

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