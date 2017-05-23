Власти Москвы заявили об отсутствии пригласительных билетов к мощам Николая Чудотворца

«Многие спрашивают, как можно быстрее попасть к мощам. Важно сказать о том, что никаких отдельных пригласительных билетов, никаких льготных очередей не было и не будет. Поэтому людям официально сообщено о том, где начинается очередь», — сказал Сучков.

Он отметил, что исключения делаются только для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и родителей с грудными детьми. «В очередях работают медицинские бригады, волонтеры и социальные патрули, которые способствуют комфортному пребыванию в очереди инвалидов. Особенно мы обращаем внимание на инвалидов с опорно-двигательной системой. Для них социальный патруль открыл немного другой доступ к мощам, но это не мешает очереди, и через социальный патруль проходят люди на костылях и колясках. И естественно мы не могли не предоставить такую возможность для родителей с грудным ребенком. Больше никакие другие группы отдельно не проходят», — сказал Сучков.