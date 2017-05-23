Минприроды может отстранить Иркутскую область от управления лесами

Министерство природных ресурсов и экологии РФ рассмотрит вопрос о возможном изъятии полномочий у ряда регионов, в том числе у Приангарья. По информации министерства, это связано с систематическим низким уровнем эффективности работы, сообщает ИА IrkutskMedia.

Минприроды составило рейтинг эффективности регионов по управлению лесами, сообщает газета «Известия». В первой двадцатке (высокий уровень обращения с лесами) по итогам 2016 года больше представителей Центрального и Северо-Западного округов. В группе неэффективных управленцев лесными ресурсами преобладают субъекты Дальневосточного и Сибирского округов. Лидером рейтинга стала Костромская область — за два последних года она поднялась с 30-го на первое место. Антилидерами названы Забайкальский край, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

По словам главы Минприроды Сергея Донского, основным критерием оценки работы регионов является, прежде всего, качество подготовки к лесопожарному сезону. То есть проведение соответствующих профилактических работ, своевременность и качество лесовосстановления, эффективность борьбы с вредителями и болезнями леса. Кроме того, Минприроды оценивает, как исполняются полномочия в части финансовой дисциплины и эффективности расходования средств.

«К сожалению, сегодня в числе “двоечников” из года в год оказываются те же регионы Сибирского федерального округа. На Иркутскую область приходится почти 70% объема всех нелегальных заготовок леса в стране. Большинство пожаров также сосредоточены в этих регионах. Сегодня мы вынуждены рассматривать вопрос о возможном изъятии полномочий у ряда регионов в связи с систематическим низким уровнем эффективности их работы», — сообщил министр.

Минприроды также сообщает в аналитической записке, что в 2016 году погибло на 18% меньше лесов, чем годом ранее. В 2,5 раза больше площадей было охвачено мероприятиями по ликвидации вредителей. Однако средняя площадь обнаружения лесных пожаров увеличилась в 1,2 раза в сравнении с 2015 годом (2016 год — 9,3 га, 2015 год — 5,1 га).

«Если антилидеры не меняются, значит в этих регионах есть какая-то системная ошибка. По нашей оценке, они не успевают качественно провести мониторинг лесопожарной обстановки. Например, в Иркутской области первые возгорания зафиксированы зимой, но соответствующие меры не приняли», — отметил председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы по РФ Николай Шматков согласен, что необходимо открыть доступ широкой общественности к данным по лесам. По его словам, сейчас реальную ситуацию по лесовосстановительным и санитарным работам вообще невозможно оценить, потому что регионы не хотят выносить сор из избы. Кроме официальной статистики, другого инструментария, чтобы оценить ситуацию, нет.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин также считает, что одной из профилактических мер борьбы с лесными пожарами должно стать привлечение общественности к решению проблемы. Роль гражданского контроля над ситуацией должны взять на себя общественные палаты регионов и экологические организации.