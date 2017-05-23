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11:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

О желании объединиться спросят у жителей Шелехова и Шелеховского района

В Шелеховском районе пройдут публичные слушания по вопросу объединения всех поселений территории в муниципальное образование со статусом городского округа.

Источник: Reuters

Как сообщает 23 мая 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, указ о проведении народного обсуждения подписал губернатор Сергей Левченко. Слушания пройдут до 30 июня, в ближайшее время сформируют комиссию областного народного обсуждения и рабочую группу, которая непосредственно займется организацией публичных слушаний.

Если большинство жителей города и района выскажутся за создание нового муниципального образования, губернатор выйдет с инициативой в представительные органы поселений Шелеховского района для принятия депутатами решения о выражении согласия населения с объединением.

«Тема оптимизации муниципального управления в Шелеховском районе обсуждается давно. Большая часть поступающих в мой адрес инициатив направлена на объединение всех поселений района в единый городской округ, — сказал Сергей Левченко на встрече с активом Шелеховского района. — Социологические исследования показывают, что более 64% жителей района поддерживают это предложение. Сейчас нам важно достоверно знать мнение жителей».

Во встрече с главой региона приняли участие мэр Шелеховского района Максим Модин, представители местных отделений политических партий, почетные граждане Шелехова, руководители общественных организаций и крупнейших предприятий района. Инициативу проведения публичных слушаний поддержали все участники встречи.

«Для Шелехова, где очень компактная территория, объединение — это очень правильное решение, тем более этот вопрос обсуждается уже очень давно», — сказал председатель совета директоров ООО «Научно-производственное объединение «Химико-металлургическая компания» Игорь Гринберг, участвовавший в обсуждении вопроса. Инициативу объединения поддержали также генеральный директор филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в Шелехове Олег Буц, районный совет ветеранов. «В сегодняшнем разделении власти я вижу абсурдность. Почетные граждане Шелехова еще в 2014 году писали предыдущему губернатору о предложении рассмотреть вопрос об объединении, все просчитать и обосновать, но тогда ответа не получили», — сказал почетный гражданин Шелехова Владислав Поздняк.

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