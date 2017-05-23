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10:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэр Новосибирска уволил главу департамента транспорта Сергея Райхмана

Локоть написал, что Райхман решил уйти с должности по собственному желанию, исполнять его обязанности будет Роман Дронов.

Мэр Новосибирска уволил главу департамента транспорта Сергея Райхмана, об этом Анатолий Локоть написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Принял отставку Сергея Ильича Райхмана с поста начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии с 9 июня по собственному желанию. Это было его личное решение, которое я утвердил. Сегодня как никогда важен стратегический взгляд на отрасль. Развитие дорожно-транспортной сферы — один из трёх городских приоритетов.

Перед департаментом стоит ряд сложных и финансово ёмких задач, поэтому к выбору нового руководителя я отношусь максимально серьёзно. Пока исполнять обязанности начальника департамента будет Дронов Роман Владимирович", — написал Локоть.

Сообщения о грядущей отставке Райхмана появились в СМИ на минувшей неделе.

Сергей Райхман работал в системе городского хозяйства с конца 80-х годов. Карьеру чиновника начал в мэрии Новосибирска с должности начальника Департамента энергетики и ЖКХ. На пост начальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии был назначен осенью 2015 года.

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