Мэр Новосибирска уволил главу департамента транспорта Сергея Райхмана
Локоть написал, что Райхман решил уйти с должности по собственному желанию, исполнять его обязанности будет Роман Дронов.
Локоть написал, что Райхман решил уйти с должности по собственному желанию, исполнять его обязанности будет Роман Дронов.
Мэр Новосибирска уволил главу департамента транспорта Сергея Райхмана, об этом Анатолий Локоть написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Принял отставку Сергея Ильича Райхмана с поста начальника департамента транспорта и
Перед департаментом стоит ряд сложных и финансово ёмких задач, поэтому к выбору нового руководителя я отношусь максимально серьёзно. Пока исполнять обязанности начальника департамента будет Дронов Роман Владимирович", — написал Локоть.
Сообщения о грядущей отставке Райхмана появились в СМИ на минувшей неделе.
Сергей Райхман работал в системе городского хозяйства с конца 80-х годов. Карьеру чиновника начал в мэрии Новосибирска с должности начальника Департамента энергетики и ЖКХ. На пост начальника Департамента транспорта и