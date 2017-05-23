Мэр Новосибирска уволил главу департамента транспорта Сергея Райхмана, об этом Анатолий Локоть написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Принял отставку Сергея Ильича Райхмана с поста начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии с 9 июня по собственному желанию. Это было его личное решение, которое я утвердил. Сегодня как никогда важен стратегический взгляд на отрасль. Развитие дорожно-транспортной сферы — один из трёх городских приоритетов.

Перед департаментом стоит ряд сложных и финансово ёмких задач, поэтому к выбору нового руководителя я отношусь максимально серьёзно. Пока исполнять обязанности начальника департамента будет Дронов Роман Владимирович", — написал Локоть.

Сообщения о грядущей отставке Райхмана появились в СМИ на минувшей неделе.