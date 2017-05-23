Вице-губернаторы Кубани отчитались о доходах

Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителей главы администрации Краснодарского края и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2016 года.

На первом месте по доходам оказался вице-губернатор Сергей Алтухов, курирующий промышленный блок. Он задекларировал 10 млн руб., его жена заработала 3,63 млн рублей. Алтухову принадлежит жилой дом (36 кв. м) и половина земельного участка площадью 917 кв. м, супруга чиновника владеет третью квартиры площадью 69 кв. м. По сравнению с 2015 годом из декларации Алтухова исчезли седан Mercedes-Benz E200 и внедорожник Infiniti QX60, а также три квартиры, находившиеся в совместной и индивидуальной собственности вице-губернатора и его жены.

Вице-губернатор Кубани по строительству и архитектуре Юрий Гриценко за 2016 год указал доход в 4,9 млн рублей. Он владеет жилым домом площадью 288 кв. м, земельным участком (746 кв. м) и автомобилями «Лада 212140» и «ЗАЗ 968 М», в пользовании находится квартира площадью 43 кв. м. Годом ранее Юрий Гриценко задекларировал 16,9 млн рублей, установив рекорд среди заместителей губернатора Кубани, а также внедорожник Mercedes-Benz GL 350, кроссовер Honda CR и «ЗАЗ 968М». Супруга Гриценко заработала в 2016 г. 16,45 млн руб. (в 2015 г. — 5 млн рублей). Она владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE 350, двумя земельными участками (430 и 8 363 кв. м), квартирой (65 кв. м) и нежилым зданием (104 кв. м).

На третьем месте — заместитель главы администрации Краснодарского края по делам казачества, физкультуре и спорту, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, который заработал 2,82 млн рублей. Он владеет кроссовером Toyota Lexus RX350 и половиной квартиры площадью 110 кв. м.

Его супруга увеличила свой доход в 152,7 раза — с 167 тыс. рублей в 2015 году до 25,58 млн рублей в 2016 году, став самой состоятельной среди жен вице-губернаторов Кубани. Ей принадлежат квартира (146 кв. м), гараж, нежилое помещение (12 кв. м) и треть еще одного нежилого помещения площадью 104 кв. м.