Вице-губернаторы Кубани отчитались о доходах

Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителей главы администрации Краснодарского края и членов их семей с 1 января по 31 декабря 2016 года.
На первом месте по доходам оказался вице-губернатор Сергей Алтухов, курирующий промышленный блок. Он задекларировал 10 млн руб., его жена заработала 3,63 млн рублей. Алтухову принадлежит жилой дом (36 кв. м) и половина земельного участка площадью 917 кв. м, супруга чиновника владеет третью квартиры площадью 69 кв. м. По сравнению с 2015 годом из декларации Алтухова исчезли седан Mercedes-Benz E200 и внедорожник Infiniti QX60, а также три квартиры, находившиеся в совместной и индивидуальной собственности вице-губернатора и его жены.
Вице-губернатор Кубани по строительству и архитектуре Юрий Гриценко за 2016 год указал доход в 4,9 млн рублей. Он владеет жилым домом площадью 288 кв. м, земельным участком (746 кв. м) и автомобилями «Лада 212140» и «ЗАЗ 968 М», в пользовании находится квартира площадью 43 кв. м. Годом ранее Юрий Гриценко задекларировал 16,9 млн рублей, установив рекорд среди заместителей губернатора Кубани, а также внедорожник Mercedes-Benz GL 350, кроссовер Honda CR и «ЗАЗ 968М». Супруга Гриценко заработала в 2016 г. 16,45 млн руб. (в 2015 г. — 5 млн рублей). Она владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE 350, двумя земельными участками (430 и 8 363 кв. м), квартирой (65 кв. м) и нежилым зданием (104 кв. м).
На третьем месте — заместитель главы администрации Краснодарского края по делам казачества, физкультуре и спорту, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, который заработал 2,82 млн рублей. Он владеет кроссовером Toyota Lexus RX350 и половиной квартиры площадью 110 кв. м.
Его супруга увеличила свой доход в 152,7 раза — с 167 тыс. рублей в 2015 году до 25,58 млн рублей в 2016 году, став самой состоятельной среди жен вице-губернаторов Кубани. Ей принадлежат квартира (146 кв. м), гараж, нежилое помещение (12 кв. м) и треть еще одного нежилого помещения площадью 104 кв. м.
Существенно снизились доходы у вице-губернатора по АПК Андрея Коробки. Так, он указал получение лишь 1,82 млн рублей, а доходы за 2015 год составляли 13,9 млн рублей. Кроме того, значительно уменьшился и его автопарк — в 2016 году указан только внедорожник Land Rover Discovery, годом ранее Коробке также принадлежали Mazda 6, ВАЗ 212140, грузовой ГАЗ А21R32, 6 сельскохозяйственных машин, автобус и топливозаправочная автоцистерна.
Вице-губернатор владеет участком земли (824 кв. м), двумя домами (261 и 37 кв. м) и квартирой площадью 43 кв. м. В его пользовании находятся шесть земельных участков (от 256 тыс. кв. м до 15,97 млн кв. м). В пользовании супруги чиновника указаны земельный участок 824 кв. м и три жилых дома (37, 103 и 261 кв. м).
Замглавы краевой администрации по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Алексеенко за 2016 год задекларировал доход в 1,69 млн рублей, его супруга — 1,8 млн рублей. В 2015-м чиновник заработал 1,75 млн рублей, его жена указала нулевой доход. Вице-губернатору принадлежит только подземная парковка (25 кв. м), в общей долевой собственности находятся здание магазина (200 кв. м) и два земельных участка (317 и 18 тыс. кв. м). Супруга Алексеенко владеет автомобилем Toyota LC 200, земельным участком (1651 кв. м) и двумя квартиры (46 и 96 кв. м), в долевой собственности также указаны жилой дом (1092 кв. м), четыре земельных участка и здания трех магазинов (от 112 до 700 кв. м).
Вице-губернатор по финансовой, бюджетной и экономической политике Игорь Галась заработал 1,69 млн рублей. Из недвижимости ему принадлежит только гаражный бокс, в общей долевой собственности значится земельный участок 9 910 кв. м (1/257). Его супруга получила доход в 283 тыс. рублей. Она также владеет гаражным боксом и автомобилем Infiniti QX60. В общей долевой собственности семьи также указана квартира площадью 86 кв. м.
В 2015-м доход Галася составлял 3,1 млн рублей, жена вице-губернатора указала доход в 10 рублей.
Вице-губернатор по социальным вопросам Анна Минькова в 2016 году также заработала 1,69 млн рублей. Ей принадлежат земельный участок 500 кв. м с жилым домом 202 кв. м и кроссовер Toyota RAV4, которого не было в декларации за 2015 год. В пользовании находится квартира площадью 150 кв. м. В 2015-м Минькова замыкала рейтинг доходов вице-губернаторов Кубани (1,7 млн рублей).
Годовой заработок замгубернатора по внутренней политике Юрия Бурлачко составил 1,68 млн рублей. Из имущества он задекларировал квартиру 42 кв.м. и внедорожник Mercedes-Benz GLK 300, в пользовании указан земельный участок площадью 1000 кв. м. Его супруга с доходом в 1 млн рублей владеет земельным участком (501 кв. м) и жилым домом (168 кв. м). В 2015-м Юрий Бурлачко получил около 2,5 млн рублей, его жена — 997,3 тыс. руб.
Наименьший доход указал в декларации заместитель главы краевой администрации Сергей Усенко, курирующий имущественные отношения, природные ресурсы края и развитие курортов. Нн получил всего 1,67 млн рублей, его жена заработала 1,19 млн рублей. В его собственности указаны квартира площадью 31 кв. м и спортивный кроссовер Infiniti FX37S, а в пользовании вместе с супругой — земельный участок 524 кв. м и жилой дом 209 кв. м. Годом ранее Усенко указал в декларации доход в сумме 2,53 млн рублей, а его супруга заработала 1,2 млн рублей, сообщает РБК-Юг.
Как сообщалось ранее, в 2016 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев задекларировал 2,039 млн руб. Годом ранее его доход составлял 2,79 млн рублей. В собственности главы региона значатся квартира площадью 226 кв. м и два автомобиля (ВАЗ 2107 и УАЗ 3159), а в пользовании — жилое помещение 70 кв. м.