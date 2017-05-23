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11:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Я за то, чтобы из Совгавани и Ванино ушли экологические проблемы — Сергей Луговской

ИА AmurMedia предлагает читателям отрывок из эксклюзивного интервью со спикером краевого парламента.

Хабаровск, 23 мая, AmurMedia.

Экологические проблемы Советской Гавани и Ванино в Хабаровском крае обсуждаются на самом высоком уровне, кроме того, в Госдуме депутатами, представляющими Хабаровский край, ведется активное лоббирование законопроекта о запрете перевалки угля открытым способом. Об этом в интервью ИА AmurMedia заявил спикер краевого парламента Сергей Луговской.

Проблемы в области экологии, остро стоящие сейчас в Советской Гавани и в Ванино, вынесены на обсуждение в Госдуму. Кроме того, на местах созданы рабочие группы, вплотную занимающиеся этими вопросами.

— Мы здесь работаем и принимаем решения в рамках законодательства, и считаем, что оценку действиям предприятий, которые работают в Советской Гавани и в Ванино, и их решениям должны дать специалисты, чтобы все это было в правовом поле. Сегодня по-разному и в отношении меня используются какие-то моменты, выдернутые из контекста, чтобы показать, что этими проблемами не занимается ни дума, ни председатель, ни депутат по округу. Это абсолютно не так. Но не наша задача — выходить на митинг и кричать о том, что мы сделаем. В этом есть элементы лукавства и обмана. Хотел бы, чтобы было понимание: я — за то, чтобы в Совгавани и в Ванино развивалось экологически безопасное производство, — сказал Сергей Луговской.

Как добавил председатель Хабаровской краевой Закдумы, вопросы экологической безопасности, касающиеся Ванино и Совгавани, вынесены на обсуждение в Госдуму, где депутатами, представляющими Хабаровский край, ведется активное лоббирование законопроекта о запрете перевалки угля открытым способом.

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