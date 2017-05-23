Я за то, чтобы из Совгавани и Ванино ушли экологические проблемы — Сергей Луговской
ИА AmurMedia предлагает читателям отрывок из эксклюзивного интервью со спикером краевого парламента.
ИА AmurMedia предлагает читателям отрывок из эксклюзивного интервью со спикером краевого парламента.
Хабаровск, 23 мая, AmurMedia.
Экологические проблемы Советской Гавани и Ванино в Хабаровском крае обсуждаются на самом высоком уровне, кроме того, в Госдуме депутатами, представляющими Хабаровский край, ведется активное лоббирование законопроекта о запрете перевалки угля открытым способом. Об этом в интервью ИА AmurMedia заявил спикер краевого парламента Сергей Луговской.
Проблемы в области экологии, остро стоящие сейчас в Советской Гавани и в Ванино, вынесены на обсуждение в Госдуму. Кроме того, на местах созданы рабочие группы, вплотную занимающиеся этими вопросами.
— Мы здесь работаем и принимаем решения в рамках законодательства, и считаем, что оценку действиям предприятий, которые работают в Советской Гавани и в Ванино, и их решениям должны дать специалисты, чтобы все это было в правовом поле. Сегодня
Как добавил председатель Хабаровской краевой Закдумы, вопросы экологической безопасности, касающиеся Ванино и Совгавани, вынесены на обсуждение в Госдуму, где депутатами, представляющими Хабаровский край, ведется активное лоббирование законопроекта о запрете перевалки угля открытым способом.