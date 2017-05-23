После дочери экс-президента хабаровский депутат решил спасти среднеазиатских мигрантов

Хабаровск, 23 мая, AmurMedia.

Проблемой отношения к трудовым мигрантам в Хабаровске собирается заняться депутат хабаровской гордумы. Избранник хабаровчан Евгений Смолькин обещает «положить конец такому положению дел», сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, ранее избранный около месяца назад депутат Хабаровской городской думы, не на шутку обеспокоен исчезновением из медийного пространства дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Представитель «Партии дела» Евгений Смолькин написал решительное обращение к послу республики в РФ.

В редакцию поступило заявление от депутата городской думы Евгения Смолькина, в котором он выражает крайнюю степень озабоченности тем, что и в быту, и в органах власти можно услышать об ограничении трудовой миграции из стран Средней Азии.

«А как часто выходцы из Средней Азии слышат в свой адрес оскорбительные, шовинистически-националистические оскорбления. Просто стыдно товарищи за наших людей в такие моменты. Такому положению дел, по крайней мере в Хабаровске, я депутат Смолькин положу конец. Трудовые мигранты из Средней Азии это наши братья!» — искренне уверяет в своем заявлении Евгений Смолькин (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика сохранены — прим. ред).

Решение этой проблемы, по всей видимости, являющейся основной и первостепенной для города, парламентарий запланировал на первые 100 дней своего депутатского срока. Возможно, это связано с тем, что именно граждан Средней Азии видит депутат в основе своего электората.

«Среди моих избирателей Южного округа много граждан РФ, ранее бывших гражданами Узбекистана, которые имеют родственников на своей Родине и которые в свою очередь часто приезжают к ним в Россию погостить. Поэтому защита трудовых мигрантов из Средней Азии и граждан РФ, ранее бывших гражданами Среднеазиатских республик, это не только мое искреннее желание и долг правозащитника, но и прямой наказ избирателей» — сообщается в заявлении депутата Смолькина.