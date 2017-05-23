БПП будет голосовать за языковые квоты на ТВ, — Гончаренко

«Я лично за этот закон голосовать не буду. Фракция на заседании вчера решила поддержать этот закон», — сказал Гончаренко.

Он отметил, что изменения языка вещания на местах, согласно данному законопроекту, произойдут слишком резко.

«Как по мне, вполне правильная идея, но неправильно реализованная, потому что в один законопроект вместе вместили и национальные СМИ, и региональные, и местные СМИ. Когда мы говорим о квоте в национальных СМИ, мне кажется, это поддерживают почти все, и я поддерживаю, но когда мы говорим о местных и региональных СМИ, где мы даем месяц, чтобы новости перешли на 75% на украинский язык, я думаю, это не помогает, мы вытесним какую-то часть людей смотреть российское телевидение. Эту политику надо было проводить постепенно, а не резко», — пояснил Гончаренко.

Напомним, сегодня вторым в повестке дня ВР законопроект о введении 75% квоты украинского языка на общегосударственных телеканалах. Согласно документу, комментарии гостей студии или фильмы на иностранном языке требуют сопровождения субтитрами.