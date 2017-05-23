БПП будет голосовать за языковые квоты на ТВ, — Гончаренко
Сам он заявил, что не поддержит документ, так как он предполагает слишком резкие изменения на местах, которые заставят часть населения смотреть российское телевидение.
Сам он заявил, что не поддержит документ, так как он предполагает слишком резкие изменения на местах, которые заставят часть населения смотреть российское телевидение.
«Блок Петра Порошенко» поддержит законопроект о введении 75% квоты украинского языка на общегосударственных телеканалах. Об этом сообщил заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко в комментарии «112 Украина».
«Я лично за этот закон голосовать не буду. Фракция на заседании вчера решила поддержать этот закон», — сказал Гончаренко.
Он отметил, что изменения языка вещания на местах, согласно данному законопроекту, произойдут слишком резко.
«Как по мне, вполне правильная идея, но неправильно реализованная, потому что в один законопроект вместе вместили и национальные СМИ, и региональные, и местные СМИ. Когда мы говорим о квоте в национальных СМИ, мне кажется, это поддерживают почти все, и я поддерживаю, но когда мы говорим о местных и региональных СМИ, где мы даем месяц, чтобы новости перешли на 75% на украинский язык, я думаю, это не помогает, мы вытесним
Напомним, сегодня вторым в повестке дня ВР законопроект о введении 75% квоты украинского языка на общегосударственных телеканалах. Согласно документу, комментарии гостей студии или фильмы на иностранном языке требуют сопровождения субтитрами.