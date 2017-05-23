В краевой столице обсудили благоустройство территорий Кубани

Как отметил заместитель главы региона, к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» ответственно подойти должны все муниципалитеты.

— Был разработан масштабный проект для того, чтобы и в городах, и в станицах края жилось намного комфортнее. Программа отличается тем, что непосредственное участие в ее реализации — благоустройстве дворов, территорий общего пользования — принимают сами жители. И здесь задача власти на местах — максимально привлекать население к этому процессу, — акцентировал Андрей Алексеенко.

На данный момент не все органы местного самоуправления подготовили проекты по благоустройству территорий. Согласно мониторингу, по разработке предварительных проектов не заявились Геленджик, Ейское городское поселение, Парковское сельское поселение, Усть-Лабинское городское поселение.

Некоторые проекты были возвращены на доработку и частично представлены в департамент архитектуры и градостроительства края. Это проекты Краснодара, Армавира, Новороссийска, Динского и Успенского сельских поселений.

— Уверен, эти территории до конца недели подтянутся, и мы увидим их в числе лидеров, иначе руководителям на местах придется отвечать за это своими креслами. Если проекты не будут представлены, это будет расценено, как срыв и откровенный саботаж. У нас нет права на ошибку, когда речь идет о комфорте наших жителей, — подчеркнул Андрей Алексеенко.