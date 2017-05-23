Премьер Молдовы: республика решительно осуждает акты терроризма

Филип подчеркнул, что Республика Молдова решительно осуждает террористические акты и жесткие нападения на человеческие жизни. Также глава молдавского кабмина выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип выразил соболезнования главе правительства Великобритании Терезе Мэй и всему народу страны в связи со взрывом на стадионе в Манчестере.

Первые звонки в службу спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 по кишиневскому времени), чуть позже очевидцы стали сообщать в соцсетях о двух «хлопках, похожих на взрывы», на стадионе.

По информации полиции, 22 человека погибли, около 60 получили ранения.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы находится в тесном контакте с властями Манчестера, где случился взрыв. На данный момент у внешнеполитического ведомства нет информации о том, пострадали ли граждане Молдовы во время случившегося.

Граждане Молдовы, которые хотят получить информацию о своих родственниках, друзьях и членах семьи, которые, возможно, находились на концерте в Манчестере, могут связаться с посольством Молдовы в Лондоне по телефону: +447895805306.

Также можно позвонить в непосредственно в МИДЕИ по номерам: 080090990, 022201047 (с территории Молдовы), или +37322788722 (если звонок будет произведен из-за границы).

В Великобритании также есть служба спасения, в которой консультируют по данному теракту: 01618569400.