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12:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Менее 2 млн. рублей заработал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов за 2016 год

Как сообщается в материалах на сайте горадминистрации, супруга главы администрации за прошлый год ничего не заработала.

Согласно информации, у Сергея Белова в собственности находятся 2 земельных участка общей площадью 660 кв. м, а также ¼ участка площадью 1,148 млн. кв. м и по 7 из 11 долей на двух участках площадью 39,960 тыс. кв. м и 55,746 тыс. кв. м.

Также в собственности главы администрации жилой дом площадью 36 кв. м, квартира 38 кв. м и автомобиль Nissan X-Trail. Супруга Сергея Белова имеет в собственности квартиру площадью 61,7 кв. м, автомобиль Mercedes Benz GLK220, а в ее пользовании находятся два участка общей площадью 660 кв. м, жилой дом 36 кв. м.

Напомним, что за 2015 года глава мэрии Нижнего Новгорода задекларировал 1,670 млн. рублей доходов.

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