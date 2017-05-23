Менее 2 млн. рублей заработал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов за 2016 год

Согласно информации, у Сергея Белова в собственности находятся 2 земельных участка общей площадью 660 кв. м, а также ¼ участка площадью 1,148 млн. кв. м и по 7 из 11 долей на двух участках площадью 39,960 тыс. кв. м и 55,746 тыс. кв. м.

Также в собственности главы администрации жилой дом площадью 36 кв. м, квартира 38 кв. м и автомобиль Nissan X-Trail. Супруга Сергея Белова имеет в собственности квартиру площадью 61,7 кв. м, автомобиль Mercedes Benz GLK220, а в ее пользовании находятся два участка общей площадью 660 кв. м, жилой дом 36 кв. м.

Напомним, что за 2015 года глава мэрии Нижнего Новгорода задекларировал 1,670 млн. рублей доходов.