Бывший начальник столичного метро Д. Пегов назначен директором РЖД по пассажирским перевозкам
Бывший начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов назначен директором ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам, сообщили в
Бывший начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов назначен директором ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам, сообщили в
«Приказом президента ОАО “РЖД” Пегов Дмитрий Владимирович назначен директором ОАО “РЖД” по пассажирским перевозкам. В его ведении будет находиться
Ранее решением совета директоров Михаил Акулов был освобожден от должности
«Мы хорошо знаем Дмитрия Владимировича как по работе в ОАО “РЖД”, где он курировал запуск скоростных поездов, так и по нашему совместному с Московским метрополитеном проекту — Московскому центральному кольцу. Уверен, что столь разносторонний опыт поможет Дмитрию Владимировичу сразу же влиться в работу и приступить к решению вопросов, стоящих перед пассажирским комплексом холдинга», — приводятся в сообщении слова президент ОАО «РЖД» О. Белозерова.
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