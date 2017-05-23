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11:53 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Бывший начальник столичного метро Д. Пегов назначен директором РЖД по пассажирским перевозкам

Бывший начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов назначен директором ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«Приказом президента ОАО “РЖД” Пегов Дмитрий Владимирович назначен директором ОАО “РЖД” по пассажирским перевозкам. В его ведении будет находиться бизнес-блок “Пассажирские перевозки”, а также дочерние и зависимые общества, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок (АО “ФПК”, АО “Вагонреммаш”, пригородные пассажирские компании и другие). В числе основных задач пассажирского комплекса Олег Белозеров назвал актуализацию нормативной правовой базы, взаимодействие с федеральными органами власти, повышение внутренней эффективности и улучшение качества работы всех подразделений, входящих в пассажирский бизнес-блок, и другое», — говорится в сообщении.

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Ранее решением совета директоров Михаил Акулов был освобожден от должности вице-президента и члена правления. Он продолжит работать в должности советника президента РЖД. Должность вице-президента, курирующего вопросы пассажирских перевозок, упразднена.

«Мы хорошо знаем Дмитрия Владимировича как по работе в ОАО “РЖД”, где он курировал запуск скоростных поездов, так и по нашему совместному с Московским метрополитеном проекту — Московскому центральному кольцу. Уверен, что столь разносторонний опыт поможет Дмитрию Владимировичу сразу же влиться в работу и приступить к решению вопросов, стоящих перед пассажирским комплексом холдинга», — приводятся в сообщении слова президент ОАО «РЖД» О. Белозерова.

Также ранее в пресс-службе метро сообщили, что новым руководителем ГУП «Московский метрополитен» назначен Виктор Козловский, который ранее занимал должность первого заместителя начальника столичной подземки.

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