Директор депфинансов Парыгина оказалась самой богатой в мэрии Омска

Сегодня, 23 мая чиновники мэрии Омска выложили свои декларации о доходах. Наиболее обеспеченной в городской администрации, разумеется, после градоначальника Вячеслава Двораковского, оказалась директор департамента финансов Инна Парыгина.

Как выяснилось, глава ведомства заработала в 2016 году 3 миллиона 860 тысяч 772 рубля. Для сравнения: мэр Омска Вячеслав Двораковский указал доход в 5,77 миллионов рублей.

При таких солидных заработках у Инны Парыгиной не оказалось машины. Вместе с супругом они владеют квартирой в 68,9 квадратных метров, домом в 421,6 «квадратов» и двумя земельными участками в 18,42 «сотки» каждый.

Супруг Парыгиной заработал в прошлом году 1,6 миллионов рублей. На него записаны две иномарки: Toyota Camry и HYUNDAI IX 55.