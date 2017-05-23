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12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ирек Ялалов обязал всех подчиненных объясниться с народом в соцсетях

Сити-менеджер посоветовал идти по его стопам стрима.

Уже дважды глава уфимской администрации Ирек Ялалов выходил в прямой эфир в популярных соцсетях и общался с народом. Сити-менеджеру пришелся по нраву такой формат. После этого он обязал всех своих подчиненных последовать его примеру и объясниться с народом.

— Мы часто сталкиваемся с тем, что уфимцы не знают о структуре администрации, о тех вопросах, за которые мы отвечаем. Предлагаю всем начальникам управлений, структурных подразделений, городских служб подготовить видеосюжеты о деятельности своих структур, — сказал Ирек Ялалов.

Чиновника посоветовали записать 5−10-минутное видеообъяснение, где городские власти расскажут, кто, за что отвечает и какие вопросы курирует. Все это глава мэрии попросил опубликовать во всех социальных сетях «Фейсбуке» и «Вконтакте».

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