Мэр Уфы Ирек Ялалов обязал всех подчиненных объясниться с народом в соцсетях

Уже дважды глава уфимской администрации Ирек Ялалов выходил в прямой эфир в популярных соцсетях и общался с народом. Сити-менеджеру пришелся по нраву такой формат. После этого он обязал всех своих подчиненных последовать его примеру и объясниться с народом.

— Мы часто сталкиваемся с тем, что уфимцы не знают о структуре администрации, о тех вопросах, за которые мы отвечаем. Предлагаю всем начальникам управлений, структурных подразделений, городских служб подготовить видеосюжеты о деятельности своих структур, — сказал Ирек Ялалов.

Чиновника посоветовали записать 5−10-минутное видеообъяснение, где городские власти расскажут, кто, за что отвечает и какие вопросы курирует. Все это глава мэрии попросил опубликовать во всех социальных сетях «Фейсбуке» и «Вконтакте».