Заместителем начальника УМВД по Калининградской области назначен полковник полиции из Волгограда

Приказ о назначении на должность в Калининграде подписан в министерстве внутренних дел РФ. В Волгограде Сицский занимал должность руководителя городского управления МВД и на этой должности служил с 2009 года.

Официального подтверждения о новом назначении Сицского пока не поступало.