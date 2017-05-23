Заместителем начальника УМВД по Калининградской области назначен полковник полиции из Волгограда
ИА Бесспорно RU. Из Волгограда 44-летний полковник полиции Андрей Сицский назначен заместителем начальника УМВД России по Калининградской области.
ИА Бесспорно RU. Из Волгограда 44-летний полковник полиции Андрей Сицский назначен заместителем начальника УМВД России по Калининградской области.
Приказ о назначении на должность в Калининграде подписан в министерстве внутренних дел РФ. В Волгограде Сицский занимал должность руководителя городского управления МВД и на этой должности служил с 2009 года.
Официального подтверждения о новом назначении Сицского пока не поступало.