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12:12 (мск), источник: Sputnik.md

Премьер Молдовы вместе со всем составом кабмина вызван в парламент

Зачем главу правительства Молдовы вместе со всеми министрами вызвали в парламент республики: что произошло?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. В пятницу премьер-министр Молдовы Павел Филип вместе со всеми членами кабмина представит парламенту республики отчет о работе правительства в течение года, заявил спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

«На этой неделе, еще не утверждено на 100%. Решение будет принято постоянным бюро парламента, но, скорее всего, в пятницу премьер-министр Павел Филип вместе с кабинетом министров представят отчет о деятельности правительства в течении года», — сказал Канду.

После представления отчета последует раунд вопросов и выступления со стороны депутатов.

Правительство под руководством Павла Филипа было утверждено 20 января 2016 года.

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