Премьер Молдовы вместе со всем составом кабмина вызван в парламент
Зачем главу правительства Молдовы вместе со всеми министрами вызвали в парламент республики: что произошло?
Зачем главу правительства Молдовы вместе со всеми министрами вызвали в парламент республики: что произошло?
КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. В пятницу
«На этой неделе, еще не утверждено на 100%. Решение будет принято постоянным бюро парламента, но, скорее всего, в пятницу
После представления отчета последует раунд вопросов и выступления со стороны депутатов.
Правительство под руководством Павла Филипа было утверждено 20 января 2016 года.