Рада обязала увеличить долю украинского языка на телевидении

Так, документом устанавливается, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22: 00. При этом для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категорий речи предполагается установить обязательную долю на уровне 50%. Отдельно предполагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

Документом также уточнены правила вычисления доли передач и (или) фильмов, выполненных на госязыке. В частности, предусмотрено, что фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке, должны быть субтитрованы на государственном языке.