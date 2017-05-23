Рада обязала увеличить долю украинского языка на телевидении

Так, документом устанавливается, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22: 00. При этом для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категорий речи предполагается установить обязательную долю на уровне 50%. Отдельно предполагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.
Документом также уточнены правила вычисления доли передач и (или) фильмов, выполненных на госязыке. В частности, предусмотрено, что фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке, должны быть субтитрованы на государственном языке.
Кроме того, устанавливается, что передача считается выполненной на госязыке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц и т. д.
Напомним, в Национальном совете по телевидению и радиовещанию ранее заверили, что введение языковых квот на телевидении не повлияет на контент иностранных каналов, вещающих в Украине.
«Закон касается лицензиатов Нацсовета — резидентов Украины, то есть тех телеканалов, которые используют радиочастотный ресурс, которые получили в принципе лицензии на вещание в Украине», — пояснили в Нацсовете.