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12:25 (мск), источник: 365info.kz

ОАЭ вводит безвизовый режим с Казахстаном

Решением правительства ОАЭ граждане Казахстана получают право безвизового въезда в эту страну сроком на один месяц.

Источник: 365info.kz

Об этом стало известно 22 мая на первом заседании Совместной комиссии по консульским вопросам между Казахстаном и ОАЭ на площадке МИД РК. Подписание соответствующего документа министрами иностранных дел двух стран ожидается 23 мая, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

Также МИДы двух государств договорились наладить регулярный обмен информацией об экстренных ситуациях с гражданами, требующих консульско-правовой защиты.

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