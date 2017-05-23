ОАЭ вводит безвизовый режим с Казахстаном
Решением правительства ОАЭ граждане Казахстана получают право безвизового въезда в эту страну сроком на один месяц.
Решением правительства ОАЭ граждане Казахстана получают право безвизового въезда в эту страну сроком на один месяц.
Об этом стало известно 22 мая на первом заседании Совместной комиссии по консульским вопросам между Казахстаном и ОАЭ на площадке МИД РК. Подписание соответствующего документа министрами иностранных дел двух стран ожидается 23 мая, сообщает
Также МИДы двух государств договорились наладить регулярный обмен информацией об экстренных ситуациях с гражданами, требующих