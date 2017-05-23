Москалькова поддержала идею запретить подросткам участвовать в протестных акциях

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в РФ поддерживает предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ограничить участие несовершеннолетних в протестных акциях.

«Я поддерживаю ее общий тезис и попытку разработать дополнительные механизмы, инструментарий, с тем, чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста», — сказала Татьяна Москалькова журналистам во вторник.

Уполномоченный напомнила, что для несовершеннолетних существует ряд ограничений по вопросам финансового характера, посещению публичных мероприятий и поведению в ночное время. «Это направлено на то, чтобы повысить уровень безопасности несовершеннолетних», — подчеркнула она.