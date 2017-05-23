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12:43 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Рада приняла закон об инклюзивном образовании

Рада поддержала президентский законопроект о развитии инклюзивного образования.

Источник: Telegraf.com.ua

Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 6437 «О внесении изменений в закон “Об образовании” об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам», который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине. На заседании во вторник в поддержку этого законопроекта в целом проголосовали 297 народных депутатов.

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Также по предложению представителя президента в украинском парламенте, члена фракции БПП Ирины Луценко, в законопроект была внесена норма о подвозе детей с особыми потребностями в школы и из школы домой, в том числе с использованием школьных автобусов. Рада увеличила долю украинского языка в телеэфирах Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду этот законопроект в начале мая текущего года. Президент расценивает этот законопроект как чрезвычайно актуальный, отметив, что в Украине 10% детей нуждаются в том, чтобы их особенности учитывались в образовательном процессе. Законопроект предусматривает обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, наиболее удобных для ребенка и ближайших по месту жительства.

Впервые на законодательном уровне определены термины «лицо с особыми образовательными потребностями», «индивидуальная программа развития» и «коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги». Законопроект предусматривает финансирование обучения лиц с особыми образовательными потребностями за счет средств субвенции из госбюджета местным бюджетам.

П. Порошенко убежден, что реформа образования, улучшение условий учебы и внедрение инклюзии должны быть приоритетными для громад, получивших больше средств и полномочий благодаря децентрализации.

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