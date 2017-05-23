Пермские депутаты утвердили главой КСП Марию Батуеву
Сегодня, 23 мая, на заседании Пермской гордумы по итогам рейтингового голосования председатель
Сегодня, 23 мая, на заседании Пермской гордумы по итогам рейтингового голосования председатель
За другого кандидата на этот пост — председателя КСП Чернушинского района Пермского края Ирину Юдину — проголосовал лишь один депутат.
Напомним, в финальный этап конкурса за пост главы КСП вышли двое: действующий председатель КСП Перми Мария Батуева и Ирина Юдина. Эти кандидаты были отобраны конкурсной комиссией 18 апреля после того, как они представили доклады на тему «Роль и участие КСП Перми в повышении эффективности расходов бюджета города Перми» и прошли собеседование.
Изначально на должность главы КСП, кроме Марии Батуевой и Ирины Юдиной, претендовала ещё доцент кафедры учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ Татьяна Пащенко.
Мария Батуева работает председателем КСП Перми с 2012 года.
В своём выступлении Мария Батуева отметила, что теперь КСП будет вести особый контроль закупок. Кроме того, по данным КСП, за пять лет работы предотвращено нарушений более чем на 5 млрд руб.