Макей: Россия для нас — приоритет внешней политики

«Россия для нас является приоритетом нашей внешней политики. Это наш главный стратегический партнер и союзник на международной арене. Тот уровень, которого мы достигли за прошедшие годы, не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Координация наших усилий в двустороннем формате и в рамках международных форумов носит системный и доверительный характер», — сказал Макей.

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Россия остается для Беларуси приоритетом внешней политики и главным внеэкономическим партнерам, рассказал в ходе встречи с молодыми дипломатами и ветеранами дипломатической службы Беларуси и России белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

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Возникающие время от времени «недоразумения» в отношении союзников министр назвал проявлениями нормального процесса становления.

«Когда встречались наши руководители, да, разговор носит порой очень открытый характер. Да, иногда высказываются откровенные точки зрения. Но вместе с тем есть понимание того, что надо находить взаимоприемлемое компромиссное решение тех или иных вопросов», — заметил Макей.

Он напомнил, что Россия является не только главным внешнеполитическим, но и внешнеэкономическим партнером. По итогам 2016 года в России Беларусь заняла 4-е место по объему товарооборота с другими странами мира и первое среди стран СНГ.

При этом главным достижением союзного строительства, по мнению министра, является то, что партнерам удалось создать ситуацию, когда граждане Беларуси не чувствуют себя ущемленными в России, и наоборот. В качестве наглядного примера он привел заполненные россиянами белорусские санатории и дома отдыха.

Обращаясь к участникам встречи, министр подчеркнул необходимость сохранения и развития тесных двусторонних связей между странами в различных сферах.

Представители ветеранских и молодежных структур профсоюзной организации МИД Российской Федерации прибыли в Минск в рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Во вторник в Минске был подписан меморандум о сотрудничестве между Клубом молодых дипломатов МИД Беларуси и Советом молодых дипломатов МИД России.