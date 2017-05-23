Семашко не исключает поставок альтернативной нефти до конца года

Об этом он заявил сегодня журналистам на полях Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

«Все возможно», — сказал Владимир Семашко.

Как сообщал ранее председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, в настоящее время прорабатываются возможности диверсификации поставок нефти в Беларусь.

«Продолжаем прорабатывать все эти вопросы: не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли», — отметил Игорь Ляшенко.

При этом он не стал называть конкретные страны и пути поступления альтернативной нефти: «Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются».