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13:34 (мск), источник: БЕЛТА

Семашко не исключает поставок альтернативной нефти до конца года

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко не исключает, что уже в этом году в Беларусь может быть поставлена альтернативная российской нефть.

Источник: БЕЛТА

Об этом он заявил сегодня журналистам на полях Белорусского промышленного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

«Все возможно», — сказал Владимир Семашко.

Как сообщал ранее председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, в настоящее время прорабатываются возможности диверсификации поставок нефти в Беларусь.

«Продолжаем прорабатывать все эти вопросы: не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли», — отметил Игорь Ляшенко.

При этом он не стал называть конкретные страны и пути поступления альтернативной нефти: «Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются».

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