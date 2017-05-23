В Выселковском районе пятерых глав поселений оштрафовали за поездки на служебных автомобилях вне работы

Камеры зафиксировали, что главы Бейсужекского, Березанского, Ирклиевского, Бейсугского, Газырского сельских поселений использовали транспорт в выходные и праздники без служебной необходимости. Они ездили как внутри района, так и за его пределами. Нарушения стали основанием для возбуждения административных дел по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд рассмотрел материалы и оштрафовал чиновников. Прокуратура внесла представления главам пяти администраций сельских поселений.