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17:32 (мск), источник: ЮГА.ру

В Выселковском районе пятерых глав поселений оштрафовали за поездки на служебных автомобилях вне работы

В Выселковском районе глав пяти сельских поселений привлекли к ответственности из-за самоуправства в использовании служебного транспорта.

Источник: ЮГА.ру

Камеры зафиксировали, что главы Бейсужекского, Березанского, Ирклиевского, Бейсугского, Газырского сельских поселений использовали транспорт в выходные и праздники без служебной необходимости. Они ездили как внутри района, так и за его пределами. Нарушения стали основанием для возбуждения административных дел по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд рассмотрел материалы и оштрафовал чиновников. Прокуратура внесла представления главам пяти администраций сельских поселений.

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