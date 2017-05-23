Верховная рада ввела квоту в 75% для украинского языка на ТВ

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Документ поддержали 269 депутатов — представители почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока». Для местных телерадиокомпаний устанавливается квота на украиноязычный продукт в 50%. Процент будет считаться за неделю — почасово: с 7:00 до 18:00 и с 18.00 до 22.00. От идеи считать квоту каждый отдельный час ежедневно отказались. Законопроект принят во втором чтении и в целом, в первом чтении его одобрили в середине марта. Сейчас на многих телеканалах Украины доминирует русский язык. По требованию представителей крымских татар в проект внесли поправку о том, что региональные каналы, которые вещают на языках коренных народов, не должны соблюдать общую квоту. Под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

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Документ предусматривает переходный период — в течение года все передачи, произведенные при участии телеканала, считаются соответствующими необходимой украинской квоте. Ситуацию с ток-шоу и передачами, где выступают на разных языках, решили урегулировать особым образом. Передача считается украиноязычной, если все ведущие и дикторы говорят на украинском. В таких передачах разрешается использование другого языка, кроме украинского, если это репортаж с места события, выступления и комментарии гостей или экспертов или трансляция клипа или песни. В документе предусмотрено, что по решению СНБО определенные передачи «в интересах национальной безопасности» могут отнести к украинской квоте. За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора этого канала. В целом закон должен начать действовать в течение месяца после подписания президентом и публикации. Подобные квоты на телевидении действовали в Украине до 2012 года. За и против При обсуждении сторонники проекта указывали, что принятие таких квот на радио имело положительное влияние.

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«Мы приняли квоты на радио и увидели ренессанс украинской песни», — прокомментировал проект спикер Верховной рады Андрей Парубий. Зато резко против принятия квот выступили в «Оппозиционном блоке» — там уже пообещали оспорить законность принятия законопроекта. После одобрения законопроекта в первом чтении Национальный совет по телевидению и радиовещанию обнародовал информацию о соотношении языков на украинских телеканалах. Большинство из них и сейчас выполняют квоту или близки к этому. При этом два популярных телеканала олигархов — «Интер» Дмитрия Фирташа и «Украина» Рината Ахметова — имеют долю украинского языка всего 26%. Телеканал «Интер» уже сделал заявление, в котором осудил инициативу введения языковой квоты. «Невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж — значит, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке», — говорится в заявлении «Интер медиа групп». Там настаивают, что нельзя ограничивать вещание на русском языке. Некоторые эксперты предполагают, что эти телеканалы могут игнорировать квоты на украиноязычный продукт и отдавать предпочтение уплате штрафов.