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13:54 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме перенесли слушания по проекту о реновации

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Совет Думы принял решение о переносе парламентских слушаний по поправкам ко второму чтения законопроекта о реновации с 20 июня на 6 июня, сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Источник: РИА Новости

«Советом Думы было принято решение о переносе слушаний о реновации жилищного фонда в Москве на 6 июня», — заявил Мельников журналистам во вторник.

Законопроект был принят ГД в первом чтении в апреле. Ранее Госдума приняла решение о переносе рассмотрения законопроекта во втором чтении на начало июля и продлила до 3 июня срок предоставления поправок.

Новость
Снос хрущевок начнут с востока Москвы

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских «хрущевок» — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25−35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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