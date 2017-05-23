В Госдуме перенесли слушания по проекту о реновации
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Совет Думы принял решение о переносе парламентских слушаний по поправкам ко второму чтения законопроекта о реновации с 20 июня на 6 июня, сообщил первый
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Совет Думы принял решение о переносе парламентских слушаний по поправкам ко второму чтения законопроекта о реновации с 20 июня на 6 июня, сообщил первый
«Советом Думы было принято решение о переносе слушаний о реновации жилищного фонда в Москве на 6 июня», — заявил Мельников журналистам во вторник.
Законопроект был принят ГД в первом чтении в апреле. Ранее Госдума приняла решение о переносе рассмотрения законопроекта во втором чтении на начало июля и продлила до 3 июня срок предоставления поправок.
Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских «хрущевок» — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25−35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов
Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.