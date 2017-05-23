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17:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутаты Думы Ростов-на-Дону в прошлом году заработали от 131 млн до 200 тыс. рублей

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала отчеты о доходах депутатов городской Думы за 2016 год.

Согласно документу, больше всех депутатов в прошлом году заработал член комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности Дмитрий Бондарь. Его доходы составили 131,37 млн руб. В его собственности числится семь автомобилей, 38 земельных участков, квартира площадью 273 кв. м, пять нежилых помещений и два жилых дома. Дмитрий Бондарь является директором ООО «Стройиндустрия». Его жена заработала в прошлом году более 40 млн руб. Она владеет двумя земельными участками, двумя домами, семью квартирами, подземным гаражом и 48 нежилыми помещениями.

Вторым по уровню доходов среди депутатов ростовской Думы оказался Ашот Хбликян, который в прошлом году заработал 85,1 млн руб. Он владеет домом площадью более 300 кв. м, земельным участком и нежилым зданием площадью более 500 кв. м и автомобилем ВАЗ 21099. Ашот Хбликян является генеральным директором ООО «Империя продуктов». Доход супруги Хбликяна превысил 26 млн руб. У нее в собственности оказалось три земельных участка, два дома и несколько нежилых помещений.

На третьем месте среди депутатов городской думы стал Валерий Левченко, который входит в комиссию по бюджету города, местными налогам и сборам, муниципальной собственности. Он в прошлом году заработал более 78 млн руб. В его собственности 10 автомобилей, в том числе два Porsche, десять земельных участков, два дома общей площадью более 500 кв. м, 11 коттеджей, ресторан и ряд коммерческих зданий. Его жена заработала в два раза больше — 148 млн руб. Она владеет несколькими квартирами, помещениями коммерческого назначения. Один из детей Левченко владеет квартирой в Испании.

Меньше всех из депутатов ростовской Думы заработал Олег Соловьев, который работает в комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, связям с правоохранительными органами, военнослужащими и противодействию коррупции. В 2016 году Соловьев заработал чуть более 200 тыс. руб. Он владеет квартирой площадью 22 кв. м. За детьми Соловьева числится квартира площадью более 700 кв. м.

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