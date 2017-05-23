Чешская Республика и Самарская область намечают новые перспективы сотрудничества

В рамках визита во вторник, 23 мая, в Торгово-промышленной палате Самарской области состоялась встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий губернии.

«Взаимоотношения между Чешской республикой и Самарской областью имеют давнюю историю, — сказал в приветственном слове заместитель председателя правительства — министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков. — Наши встречи проходят очень часто и продуктивно, и я думаю, не за горами тот уровень взаимодействия, который был достигнут нами 5−7 лет назад. Когда самарский бизнес активно шел в Чешскую республику, когда наш регион закупал в огромном количестве станки, оборудование, когда здесь работали ваши специалисты, монтажники и наладчики, когда чешские банки активно кредитовали наш бизнес».

По итогам 2016 года объем торгового оборота между Самарской областью и Чешской республикой, по данным министра, составил $ 53 млн. Большую часть импорта из Чехии составляет промышленное оборудования и средства наземного транспорта.

В свою очередь, наш регион экспортирует в каучук, резину, изделия из черных металлов, и также промышленное оборудование. Наиболее ярким примером сотрудничества стало открытие завода по производству свечей зажигания чешской компанией «Бриск Табор» в Тольятти, в котором принимал участие министр промышленности Чехии. Продукция этого предприятия будет поставляться не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Сергей Безруков также рассказал чешским гостям об основных преимуществах Самарской области, как региона для инвестиций, подробно остановившись о предприятиях автомобильного и аэрокосмического кластеров, нефтехимического и агропромышленного комплекса.

Также министр отметил резко повысившуюся инвестиционную привлекательность Тольятти после присвоения ему статуса территории опережающего развития. Также среди новых перспективных направлений сотрудничества министр назвал сферу здравоохранения.

В свою очередь, Владимир Ремек отметил важность экономических и культурных связей между Чехией и Самарской областью. Об этом говорит и то, что за последний год чешский посол уже в третий раз посещает наш регион.

Также перед собравшимися выступили гетман Злинского края Иржи Чунек, заместитель министра промышленности и торговли Чехии Иржи Колиба. Представители чешского бизнес-сообщества рассказали о перспективных направлениях сотрудничества.

«Несмотря на непростые экономические отношения, в связи с санкциями, мы выражаем уверенность в том, что инвестиционное сотрудничество будет продолжаться, и чешские компании будут рассматривать Самарскую область как площадку для размещения своих производственных мощностей, по достоинству оценив промышленный потенциал нашего региона», — подвел итог встречи Сергей Безруков.