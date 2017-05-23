Представители ДПМ о результатах визита Плахотнюка в США

«Существует очень четкая поддержка со стороны США реформы избирательной системы по той простой причине, что там также действует одномандатная система, и это никогда не считалось показателем отсутствия демократии. Представители США пожелали нам успеха в внедрении реформы. Мы объяснили очень четко позицию ДПМ, изначально предлагалась одномандатная система, а позже, в парламенте добились консенсуса о смешанной системе», — рассказал пресс-секретарь ДПМ.

По его словам, американские официальные лица выразили свою поддержку по вопросу изменения избирательной системы Молдовы, уточнив, что предлагаемый властями проект не противоречит демократическим нормам.

Он подчеркнул также, что Влад Плахотнюк заверил официальных лиц США, что Республика Молдова намерена и в дальнейшем продолжить европейский курс.

«У Влада Плахотнюка было много встреч в американском Конгрессе, Палате представителей и Госдепартаменте, был подтвержден прозападный курс Молдовы, были отмечены успехи правительства Молдовы. Коллеги из США выразили поддержку в плане продолжения демократизации и внедрения реформ в контексте проевропейского курса», — отметил Гэмурарь.

Но он не смог уточнить, по чьей инициативе поехал Влад Плахотнюк в США. «Речь идет о рабочем визите в государственные структуры», — сказал демократ.