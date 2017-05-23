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13:57 (мск), источник: Actualitati.md

Арест Грозаву продлен еще на 30 суток

Буюканский суд вынес решение о продлении домашнего ареста, вице примару Кишинева Нистора Грозаву, еще на 30 суток.

Источник: Actualitati.md

Напомним, что Нистор Грозаву задержан по делу о платных парковках. Сейчас сотрудники НАЦ проводят расследование, чтобы разобраться во всех обстоятельствах случившегося.

Кроме Грозаву, по этому делу проходят глава управления транспорта Игорь Гамрецкий, миллионер Александр Пинчевский и несколько экономических агентов. Их подозревают в превышении должностных полномочий при подписании мэрией контракта на обслуживание платных парковок с австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GMBH.

Дело было открыто на основании обоснованных подозрений в том, что вице-мэр подписал контракт без одобрения мунсоветом — отметили сотрудники НАЦ.

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