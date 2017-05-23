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14:40 (мск), источник: NewsKo

В Пермской гордуме появится фракция партии «Яблоко»

Сегодня, 23 мая, депутаты Пермской гордумы проголосовали за регистрацию фракции «Яблоко» в местном парламенте.

Напомним, с инициативой её создания выступила депутат Пермской гордумы Надежда Агишева, избранная в городской парламент от партии «Яблоко».

Однако документа Пермской гордумы, регламентирующего работу новой фракции, пока нет.

Напомним, в гордуме уже созданы фракции трёх партий: «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Фракция «Яблока» будет состоять из одного человека.

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