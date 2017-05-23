В Пермской гордуме появится фракция партии «Яблоко»
Сегодня, 23 мая, депутаты Пермской гордумы проголосовали за регистрацию фракции «Яблоко» в местном парламенте.
Сегодня, 23 мая, депутаты Пермской гордумы проголосовали за регистрацию фракции «Яблоко» в местном парламенте.
Напомним, с инициативой её создания выступила депутат Пермской гордумы Надежда Агишева, избранная в городской парламент от партии «Яблоко».
Однако документа Пермской гордумы, регламентирующего работу новой фракции, пока нет.
Напомним, в гордуме уже созданы фракции трёх партий: «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Фракция «Яблока» будет состоять из одного человека.