Назаров улетел в Баварию рассказывать о газификации домов омских немцев

Сегодня, 23 мая губернатор Омской области Виктор Назаров улетел в ФРГ, где в городе Байроте примет участие в ХХII заседании Межправительственной Российско-Германской комиссии. В течение двух дней, 23—24 мая участники обсудят проблемы российских немцев.

Возглавляют работу российско-германских делегаций в Байройте сопредседатели комиссии — руководитель федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов и уполномоченный Федерального правительства ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств Хартмут Кошик. Также параллельно пройдет культурно-деловой форум.

Это ответный визит губернатора Омской области в немецкий город. Год назад делегация из ФРГ прилетала на открытие российско-немецкого дома и форума «Сделано немцами в России». Виктор Назаров показал тогда высоким гостям Азовский национальный немецкий район.

Планируется, что на сегодняшнем мероприятии стороны договорятся о партнерстве.

-Мы продолжаем заниматься социально-экономическим обустройством Азовского района, где компактно проживают российские немцы. Один из приоритетов — это газификация. В этом году газифицируем еще четыре поселка, — рассказал Виктор Назаров.

По его словам, планируется газифицировать поселки Сереброполье, Роза Долина, Цветнополье, Александровка. На сегодняшний день 15 из 27 населенных пунктов Азовского района уже газифицировано. При вводе нового газопровода газификацией будет охвачено 80 омских немцев.

Чем именно обусловлен выбор темы доклада губернатора Омской области, не известно.