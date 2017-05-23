Назаров улетел в Баварию рассказывать о газификации домов омских немцев
Это ответный визит губернатора Омской области в Байройт. Стороны договорятся о сотрудничестве.
Это ответный визит губернатора Омской области в Байройт. Стороны договорятся о сотрудничестве.
Сегодня, 23 мая губернатор Омской области Виктор Назаров улетел в ФРГ, где в городе Байроте примет участие в ХХII заседании Межправительственной
Возглавляют работу
Это ответный визит губернатора Омской области в немецкий город. Год назад делегация из ФРГ прилетала на открытие
Планируется, что на сегодняшнем мероприятии стороны договорятся о партнерстве.
-Мы продолжаем заниматься
По его словам, планируется газифицировать поселки Сереброполье, Роза Долина, Цветнополье, Александровка. На сегодняшний день 15 из 27 населенных пунктов Азовского района уже газифицировано. При вводе нового газопровода газификацией будет охвачено 80 омских немцев.
Чем именно обусловлен выбор темы доклада губернатора Омской области, не известно.