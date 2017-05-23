Рустам Минниханов: Сейчас спортом в Татарстане занимаются более 1,5 млн человек
Современная спортивная инфраструктура в республике стала инструментом по формированию здорового образа жизни у людей.
Современная спортивная инфраструктура в республике стала инструментом по формированию здорового образа жизни у людей.
(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Ильдар Аюпов). Спортивные объекты, построенные в столице Татарстана, используются эффективно, а жители республики самые спортивные в стране. Об этом заявил Президент Татарстана на открытии семинара Ассоциации региональных
«Современная спортивная инфраструктура стала инструментом по формированию здорового образа жизни у жителей республики. Спортом в Татарстане сейчас занимаются 1,5 млн человек. Это 41,5 процента населения. По этому показателю мы значительно опережаем регионы ПФО и в целом по стране. Большое влияние на развитие спортивной инфраструктуры в Казани оказало проведение Универсиады. Были построены 35 современных спортивных объектов, в том числе стадион на 45 тысяч зрителей. Деревню универсиады на 14,5 тысяч мест. Спортивные сооружения были размещены в жилых районах и сегодня активно используются населением столицы. Часть из них были переданы нашим ведущим ВУЗам и сегодня используется студентами. Важное значение имеют загрузка объектов крупными спортивными мероприятиями. По итогам прошлого года было проведено порядка 800 соревнований, из них 41 международного уровня», — подчеркнул Президент РТ.
Так, с 2013 года в Татарстане реализуется программа по созданию универсальных спортивных площадок. Построен 671 объект. В текущем году запланировано строительство еще 131 спортивной площадки. Строительство идет не только в крупных городах Татарстана, но и в селах, деревнях республики. Площадки для занятий спортом доступны для всех желающих. Реализация подобных программ, по мнению президента РТ требует соответствующего финансового контроля по расходованию бюджетных средств. Поэтому место проведения мероприятия было выбрано не случайно, Татарстан один из самых востребованных регионов по количеству проводимых спортивных мероприятий, а также в целом по развитию физического спорта и культуры. В республике функционируют более 10,5 тысяч спортивных объектов.
«Важным элементом контроля за расходованием средств является то, что все площадки в Татарстане строятся по типовым проектам. Сейчас мы постепенно переходим от традиционных проверок целевого использования бюджетных средств, к контролю за результативным и экономически оправданным использованием государственных ресурсов. Важно совершенствование и развитие подходов к развитию этой работы. Мы находимся в режиме постоянного диалога со счетной палатой РФ и ЕВРОРАИ. Этот диалог служит инструментом совершенствования и увеличит в конечном счете результативность», — добавил Рустам Минниханов.
Он выразил уверенность, что тот международный семинар, который открыли в Казанской Ривьере, станет хорошей площадкой для дальнейшего улучшения эффективности контроля государственных инвестиций в области спорта.