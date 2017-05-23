Рустам Минниханов: Сейчас спортом в Татарстане занимаются более 1,5 млн человек

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Ильдар Аюпов). Спортивные объекты, построенные в столице Татарстана, используются эффективно, а жители республики самые спортивные в стране. Об этом заявил Президент Татарстана на открытии семинара Ассоциации региональных контрольно-счетных органов Европы (ЕВРОРАИ). Рустам Минниханов отметил, что площадок для занятий физкультурой, расположенных в шаговой доступности с каждым годом становится больше, также растет наполненность стадионов масштабными спортивными событиями.

«Современная спортивная инфраструктура стала инструментом по формированию здорового образа жизни у жителей республики. Спортом в Татарстане сейчас занимаются 1,5 млн человек. Это 41,5 процента населения. По этому показателю мы значительно опережаем регионы ПФО и в целом по стране. Большое влияние на развитие спортивной инфраструктуры в Казани оказало проведение Универсиады. Были построены 35 современных спортивных объектов, в том числе стадион на 45 тысяч зрителей. Деревню универсиады на 14,5 тысяч мест. Спортивные сооружения были размещены в жилых районах и сегодня активно используются населением столицы. Часть из них были переданы нашим ведущим ВУЗам и сегодня используется студентами. Важное значение имеют загрузка объектов крупными спортивными мероприятиями. По итогам прошлого года было проведено порядка 800 соревнований, из них 41 международного уровня», — подчеркнул Президент РТ.