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14:24 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко: Визы с РФ — механизм защиты Украины

По словам народного депутата Надежды Савченко, введение визового режима с Российской Федерацией не должно стать большой проблемой для украинцев.

Источник: "РИА Новости" Украина

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина.

На предстоящей пленарной неделе парламент может провести голосование за введение визового режима с Россией. Рассматривать этот вопрос депутаты будут после того, как будут получены гарантии провести результативное голосование.

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По мнению внефракционного депутата Надежды Савченко, визовый режим — это «один из механизмов защиты от государства, с которым враждуешь».

«В принципе, ничего страшного здесь не вижу. У нас же действует визовый режим с Польшей, Литвой, Латвией. Там у людей тоже живут родственники, но никто и слова не говорит, когда надо идти в посольства и брать визы для поездок в эти страны. Украинцы привыкли к тому, что только в одну сторону у нас отсутствуют границы. Но война показала, что границы нужны и они должны быть достаточно крепкими», — отметила Савченко.

По словам летчицы-депутата, вопрос визового режима с РФ в чем-то похож с блокадой на Донбассе.

«Политики тоже рассказывали на каждом шагу об огромных последствиях, о том, что это колоссально ударит по экономической и финансовой ситуации. Но ни экономике, ни деньгам, ни “чёрным” делам политиков ничего не помешало. Так же и с вопросом визового режима с Российской Федерацией. Проблема в получении визы? Разве это когда-то становилось препятствием?» — считает политик.

Савченко уверена, что люди, которые работают в России, должны трудиться там легально и платить деньги в бюджет Украины, а не «поддерживать врага».

«Да, украинцы давали немалую сумму в государственную казну, но, прежде всего, необходимо развивать свою экономику. Если сконцентрировать внимание именно на этом, то визовый режим не станет препятствием», — подытожила Савченко.

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