Савченко: Визы с РФ — механизм защиты Украины

На предстоящей пленарной неделе парламент может провести голосование за введение визового режима с Россией. Рассматривать этот вопрос депутаты будут после того, как будут получены гарантии провести результативное голосование.

По мнению внефракционного депутата Надежды Савченко, визовый режим — это «один из механизмов защиты от государства, с которым враждуешь».

«В принципе, ничего страшного здесь не вижу. У нас же действует визовый режим с Польшей, Литвой, Латвией. Там у людей тоже живут родственники, но никто и слова не говорит, когда надо идти в посольства и брать визы для поездок в эти страны. Украинцы привыкли к тому, что только в одну сторону у нас отсутствуют границы. Но война показала, что границы нужны и они должны быть достаточно крепкими», — отметила Савченко.

По словам летчицы-депутата, вопрос визового режима с РФ в чем-то похож с блокадой на Донбассе.

«Политики тоже рассказывали на каждом шагу об огромных последствиях, о том, что это колоссально ударит по экономической и финансовой ситуации. Но ни экономике, ни деньгам, ни “чёрным” делам политиков ничего не помешало. Так же и с вопросом визового режима с Российской Федерацией. Проблема в получении визы? Разве это когда-то становилось препятствием?» — считает политик.

Савченко уверена, что люди, которые работают в России, должны трудиться там легально и платить деньги в бюджет Украины, а не «поддерживать врага».

«Да, украинцы давали немалую сумму в государственную казну, но, прежде всего, необходимо развивать свою экономику. Если сконцентрировать внимание именно на этом, то визовый режим не станет препятствием», — подытожила Савченко.