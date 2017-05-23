Председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов уходит в отставку

«Я попросил о сложении полномочий председателя избирательной комиссии для того, чтобы при формировании нового состава не рассматриваться в качестве председателя. Я думаю, что должно приходить новое поколение», — сказал Сергей Юсов.

В этой должности он проработал более 22 лет. На его счету проведение пяти президентских и шести парламентских выборов. По словам Сергея Юсова, решение о том, кто станет новым председателем областной избирательной комиссии примет центральная избирательная комиссия.